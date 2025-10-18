Γκρόσι: Ξεκίνησαν οι επισκευές στις γραμμές ηλεκτροδότησης του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια

Ξεκίνησαν εργασίες επισκευής σε κατεστραμμένες εξωτερικές γραμμές ηλεκτροδότησης του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια στην Ουκρανία, έπειτα από διακοπή ενός μήνα, δήλωσε το Σάββατο ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), Ραφαέλ Γκρόσι.

Οι εργασίες ξεκίνησαν αφού καθορίστηκαν τοπικές ζώνες κατάπαυσης του πυρός, ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν με ασφάλεια, πρόσθεσε ο Γκρόσι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Η ρωσικά διορισμένη διοίκηση του σταθμού επιβεβαίωσε τις εργασίες συντήρησης, σημειώνοντας ότι κατέστησαν δυνατές χάρη στη «στενή συνεργασία» μεταξύ του ΔΟΑΕ και της ρωσικής κρατικής πυρηνικής εταιρείας Rosatom.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην εξασφάλιση της ασφάλειας των εργασιών επισκευής, ανέφερε ο σταθμός το Σάββατο μέσω του καναλιού του στο Telegram.

Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια - τον μεγαλύτερο στην Ευρώπη - τις πρώτες εβδομάδες της εισβολής της Μόσχας στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο σταθμός δεν παράγει αυτή τη στιγμή ηλεκτρική ενέργεια, αλλά εξαρτάται από την εξωτερική παροχή ρεύματος για να διατηρείται ψυχρό το πυρηνικό υλικό και να αποτρέπεται ένα σοβαρό ατύχημα.