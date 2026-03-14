Γκουτέρες: Υπάρχουν «διπλωματικές οδοί» για να σταματήσει ο πόλεμος στον Λίβανο

Τη θέση ότι υπάρχουν «διπλωματικές οδοί» για να σταματήσει ο πόλεμος στον Λίβανο, υποστήριξε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα από τη Βηρυτό στην οποία πραγματοποιεί επίσημο ταξίδι, ο Γκουτέρες προέτρεψε τη διεθνή κοινότητα να «εντείνει» την υποστήριξη προς τον Λίβανο.

Ταυτόχρονα δήλωσε ότι το Ισραήλ, το οποίο διεξάγει αεροπορικές και χερσαίες επιθέσεις στη χώρα, πρέπει να σεβαστεί την κυριαρχία και το έδαφος του Λιβάνου ενώ ζήτησε να τερματιστεί ο πόλεμος στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

"My message to the international community is simple: step up your engagement. (...)



Respond generously to the humanitarian appeal launched yesterday to provide the government of Lebanon with the resources needed to intensify its support to the populations affected." pic.twitter.com/f2kTrrv1RJ — UN News (@UN_News_Centre) March 14, 2026

«Ο λαός του Λιβάνου δεν επέλεξε αυτόν τον πόλεμο. Σύρθηκε σε αυτόν. Το μήνυμά μου προς τα εμπόλεμα μέρη είναι σαφές:

Σταματήστε τους πυροβολισμούς. Σταματήστε τους βομβαρδισμούς» δήλωσε – μεταξύ άλλων – ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ.

«Το μήνυμά μου προς τη διεθνή κοινότητα είναι απλό: εντείνετε τη δέσμευσή σας. (…) Αντιδράστε γενναιόδωρα στην ανθρωπιστική έκκληση που ξεκίνησε χθες για να δοθούν στην κυβέρνηση του Λιβάνου οι πόρους που απαιτούνται για να εντείνει την υποστήριξή της προς τους πληγέντες πληθυσμούς», πρόσθεσε ο κ. Γκουτέρες απευθυνόμενος στους ηγέτες των ξένων χωρών.