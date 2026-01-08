Γκουτέρες: Λυπάμαι για την απόφαση των ΗΠΑ να αποσυρθούν από συμβάσεις του ΟΗΕ

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, εκφράζει τη λύπη του για την απόφαση των ΗΠΑ να αποχωρήσουν από συμβάσεις του ΟΗΕ, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπός του την Πέμπτη, τονίζοντας ότι η χρηματοδότηση των ΗΠΑ για «μεγάλο αριθμό» από αυτές ήταν υποχρεωτική.

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσυρθούν από δεκάδες διεθνείς συμβάσεις του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένης μιας σημαντικής συνθήκης για το κλίμα και ενός πλαισίου του ΟΗΕ που προωθεί την ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών, επειδή «λειτουργούν αντίθετα προς τα εθνικά συμφέροντα των ΗΠΑ».

Ένας «μεγάλος αριθμός» από τις 31 συμβάσεις του ΟΗΕ που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των ΗΠΑ χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΟΗΕ, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζάρικ, προσθέτοντας ότι ο ΟΗΕ δεν έχει λάβει καμία επίσημη ειδοποίηση από την κυβέρνηση Τραμπ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο μεγαλύτερος συνεισφέρων στον τακτικό προϋπολογισμό του ΟΗΕ, καταβάλλοντας το μέγιστο ποσοστό 22% σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που έχουν συμφωνηθεί από τη Γενική Συνέλευση. Οι πληρωμές αυτές είναι υποχρεωτικές. Οι ΗΠΑ δεν κατέβαλαν καμία πληρωμή στον τακτικό προϋπολογισμό πέρυσι, δήλωσε ο Ντουτζάρκ. Η Ουάσιγκτον οφείλει σήμερα περίπου 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Οι συνεισφορές στον τακτικό προϋπολογισμό των Ηνωμένων Εθνών και στον προϋπολογισμό για τη διατήρηση της ειρήνης, όπως έχουν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση, αποτελούν νομική υποχρέωση βάσει του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών για όλα τα κράτη - μέλη, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε ο Ντουτζάριτς.

Ο τακτικός προϋπολογισμός – ο οποίος για το 2026 ανέρχεται σε 3,45 δισεκατομμύρια δολάρια – περιλαμβάνει πολιτικές, ανθρωπιστικές, οικονομικές, κοινωνικές υποθέσεις και επικοινωνίες, καθώς και θέματα αφοπλισμού. Οι συνεισφορές στα περισσότερα όργανα, ταμεία και προγράμματα του ΟΗΕ - όπως το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα και η UNICEF - είναι εθελοντικές.

Ο Τραμπ έχει περιγράψει τον ΟΗΕ ως οργανισμό με «μεγάλο δυναμικό», αλλά δήλωσε ότι δεν το αξιοποιεί. Θέλει να μειώσει δραστικά τη χρηματοδότηση των ΗΠΑ. Ο Γκουτέρες συγκρότησε τον Μάρτιο μια ομάδα εργασίας για τη μεταρρύθμιση, γνωστή ως UN80, η οποία επιδιώκει να μειώσει το κόστος και να βελτιώσει την αποδοτικότητα.