Γκάφα Ερντογάν: Μπέρδεψε τα χρώματα στην αίθουσα της ΓΣ του ΟΗΕ με αυτά των ΛΟΑΤΚΙ

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μπέρδεψε τα χρώματα στον ΟΗΕ που συμβολίζουν την βιώσιμη ανάπτυξη με τη σημαία των ΛΟΑΤΚΙ

«Ένα από τα προβλήματα που με ενοχλεί περισσότερο είναι ότι όταν μπαίνεις στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, βλέπεις τα χρώματα των ΛΟΑΤΚΙ στα σκαλιά και αλλού», παραπονέθηκε ο Τούρκος πρόεδρος όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters και το Nexta. Νωρίτερα, είχε αποκαλέσει τα μέλη της κοινότητας ΛΟΑΤKI «διεστραμμένους».

Erdogan confused the colors in the UN with the #LGBT flag



"One of the problems that bothers me the most is that when you enter the UN General Assembly, you see the LGBT colors on the steps and elsewhere," the Turkish president complained. Earlier, he called LGBT community… pic.twitter.com/8dQOywAsyL