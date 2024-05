Γιος εκ των ιδρυτών της Χαμάς: «Παγίδα» η τελευταία πρότασή της για εκεχειρία

Την αντίθεσή του στην τελευταία πρόταση εκεχειρίας της Χαμάς, χαρακτηρίζοντάς την «παγίδα», εξέφρασε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ» ο γιος ενός εκ των ιδρυτών της τρομοκρατικής οργάνωσης και πρώην μέλος της, Μοσάμπ Χασάν Γιούσεφ.

Όπως αναφέρει, «η πρόταση της τελευταίας στιγμής της Χαμάς για εκεχειρία είναι μια παγίδα» και συμβουλεύει την ηγεσία του Ισραήλ να μην αποδεχθεί την πρόταση εκτός κι αν προβλέπει την άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων και την αποχώρηση της Χαμάς από την εξουσία στον παλαιστινιακό θύλακο.

«Το Ισραήλ δεν πρέπει να πέσει στη νέα παγίδα της Χαμάς, εκτός εάν η τρομοκρατική ομάδα δεσμευτεί για την απελευθέρωση όλων των ομήρων και παραιτηθεί από την εξουσία» σημειώνει και προσθέτει πως «αυτό είναι ένα τέχνασμα που ενορχηστρώθηκε από οικοδεσπότες, πράκτορες και δωρητές της Χαμάς για να αποτρέψει το Ισραήλ να ολοκληρώσει 36 χρόνια ανθρώπινης τραγωδίας σε βάρος των παιδιών και του μέλλοντός τους».

Και συνεχίζει: «Πρέπει να ομολογήσω ότι η κίνηση της Χαμάς ήταν πολύ έξυπνη, ωστόσο, το Ισραήλ πρέπει να τους ξεπεράσει απαιτώντας την απελευθέρωση όλων των ομήρων με αντάλλαγμα την μη εισβολή στη Ράφα. Οτιδήποτε λιγότερο από αυτό θα μπορούσε να είναι ένα μοιραίο λάθος».

Hamas's last-minute ceasefire proposal is a trap



Israel should not fall into Hamas's new trap unless the terror group commits to the release of ALL HOSTAGES and stepping down from power.



This is a trick orchestrated by Hamas hosts, agents, and donors to prevent Israel from…