Ανάλυση Sky News

Ο Ρώσος πρόεδρος δεν πρόκειται να συμφωνήσει με την τελευταία εκδοχή του ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία, σύμφωνα με μια πρώτη ανάλυση του Sky News, έπειτα από τις 5ωρες χθεσινές συνομιλίες του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον απεσταλμένο του Τραμπ για το Ουκρανικό, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Σύμφωνα με το βρετανικό μέσο ενημέρωσης, οι δύο Αμερικανοί απεσταλμένοι «έτυχαν VIP μεταχείρισης κατά την επίσκεψή τους στη Μόσχα. Υπήρχε αυτοκινητοπομπή από το αεροδρόμιο, γεύμα σε εστιατόριο με αστέρι Michelin, και ακόμη και μια βόλτα στην Κόκκινη Πλατεία».

Όταν, δε, ξεκίνησαν οι συνομιλίες - αφού ο Πούτιν τους έστησε για περίπου 1,5 ώρα - «ήταν ήδη σαφές ότι δεν ήταν εφικτό το μόνο για το οποίο είχαν έρθει στη Μόσχα: η συμφωνία της Ρωσίας με το τελευταίο ειρηνευτικό σχέδιό τους».

Και σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, για όλα φταίει η Ευρώπη. «Ενώ οι καλεσμένοι του έτρωγαν, εκείνος ήταν απασχολημένος κατηγορώντας τους συμμάχους της Ουκρανίας ότι εμποδίζουν την ειρηνευτική διαδικασία επιβάλλοντας απαιτήσεις που είναι απαράδεκτες για τη Ρωσία», σημειώνει το Sky News.

Σε αντίθεση, όμως, με το εχθρικό κλίμα προς την Ευρώπη, υπήρχε μόνο φιλοξενία προς τους Αμερικανούς – μέρος της στρατηγικής της Ρωσίας να απομακρύνει τις ΗΠΑ από τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ και να τις φέρει ξανά στο πλευρό της Μόσχας.

Ο Πούτιν πιστεύει ότι κερδίζει

Ακόμη, όπως αναφέρει το Sky News, η Ρωσία θέλει να επιστρέψει στο σχέδιο 28 σημείων που απηχούσε στις απαιτήσεις της. Και πιστεύει ότι έχει το δικαίωμα να το κάνει λόγω των εξελίξεων στο πεδίο της μάχης.

Δεν είναι τυχαίο ότι την παραμονή της επίσκεψης της αμερικανικής αντιπροσωπείας στη Μόσχα, η Ρωσία ανακοίνωσε την κατάληψη του Ποκρόφσκ, ενός στρατηγικού στόχου στην περιοχή του Ντονέτσκ.

Ήταν ένα μήνυμα που αποσκοπούσε να επιβεβαιώσει την κυριαρχία της Ρωσίας και, κατ' επέκταση, να ενισχύσει τις απαιτήσεις της αντί να τις αμβλύνει.

Κοινά συμφέροντα ΗΠΑ-Ρωσίας

Ένας άλλος λόγος για τον οποίο ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν αισθάνεται την ανάγκη να συμβιβαστεί είναι επειδή πιστεύει ότι η Μόσχα και η Ουάσιγκτον θέλουν το ίδιο πράγμα: στενότερες σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ - Ρωσίας.

Επανειλημμένα σε αυτή τη διαδικασία, οι ΗΠΑ έχουν υιοθετήσει μια θέση που ευνοεί τη Μόσχα. Ο τρόπος με τον οποίο διεξάγονται αυτές οι διαπραγματεύσεις είναι απλώς το πιο πρόσφατο παράδειγμα. Οι Αμερικανοί αναγκάζουν τους Ουκρανούς να έρθουν σε αυτούς – πρώτα στη Γενεύη, μετά στη Φλόριντα. Όσον αφορά τη Μόσχα, ισχύει το αντίθετο.

Όλα αυτά δίνουν την εντύπωση ότι, όσον αφορά τη Ρωσία, οι ΗΠΑ προτιμούν να κατευνάζουν παρά να ασκούν πίεση.

«Αμφιβάλλω ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι νιώθει αισιοδοξία», καταλήγει ο αναλυτής του Sky News.