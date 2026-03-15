Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, σχολίασε σε δηλώσεις του στο Fox News τα όσα διακινηθεί στα ΜΜΕ των ΗΠΑ για την συστάσεις στους άνδρες υπουργούς σχετικά με τα παπούτσια που φορούν οι τελευταίοι.

Υπενθυμίζεται πως προ ημερών η Wall Street Journal μετέδωσε ότι ο Τραμπ συνηθίζει ε να μαντεύει τα νούμερα παπουτσιών των ανώτατων αξιωματούχων του, ζητώντας από έναν βοηθό του να κάνει τις παραγγελίες και στέλνοντάς τους κουτιά με υποδήματα της μάρκας Florsheim.

Σε σχετική ερώτηση από το Fox News (σε συνέντευξη που προβλήθηκε την Παρασκευή) για το εάν ζητά από τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου του να φορούν τα εν λόγω παπούτσια, ο Τραμπ απάντησε: «Όχι. Αλλά είναι ένα ωραίο παπούτσι».

«Αυτό που κάνω είναι ότι, ως κάποιος που για πολλά, πολλά χρόνια περπατούσε με παπούτσια που δεν ήταν καλά και δεν ήταν ιδιαίτερα άνετα, το βλέπω λίγο σαν παιχνίδι» δήλωσε ο Τραμπ, σύμφωνα με το CNN.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξήγησε ότι όταν άνδρες συνεργάτες του λένε ότι έχουν πρόβλημα με τα παπούτσια τους, τους απαντά ότι θα τους πάρει ένα ζευγάρι.

«Φαίνεται να λειτουργεί πολύ καλά. Τώρα δείχνουν όλοι κομψοί και περιποιημένοι», είπε ο Τραμπ.

To CNN σημείωσε πως ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς έχει αναφερθεί και στο παρελθόν σε αυτή τη συνήθεια του Τραμπ. Μιλώντας σε συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια τον Δεκέμβριο, είχε πει ότι ο πρόεδρος του έχει αγοράσει, όπως και στον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, «κάτι σαν τέσσερα ζευγάρια παπούτσια», επειδή -όπως είπε- «θέλει ο αντιπρόεδρος και ο υπουργός Εξωτερικών να δείχνουν όσο το δυνατόν καλύτεροι».

Ο Τραμπ εξέφρασε επίσης τη δυσαρέσκειά του για τα αθλητικά παπούτσια στον χώρο εργασίας.

«Ποτέ δεν μου άρεσε να βλέπω μέλη του υπουργικού συμβουλίου να μπαίνουν φορώντας αθλητικά. Τα αθλητικά είναι υπέροχα, αλλά δεν θέλω τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου μου να φορούν αθλητικά, οπότε τους παίρνω ένα ζευγάρι παπούτσια, είναι ένα δώρο από τον Ντόναλντ Τραμπ», είπε.