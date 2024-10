Η διεθνής κοινότητα προσπαθεί να αποκρυπτογραφήσει τα μηνύματα πίσω από την πρώτη δημόσια ομιλία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, έπειτα από μήνες, στον απόηχο της επίθεσης με ρουκέτες προς το Ισραήλ.

Η εμφάνιση του ανώτατου ηγέτη μπροστά σε ένα πλήθος δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων στην Τεχεράνη αποτελεί ένδειξη της σοβαρότητας της στιγμής για το ιρανικό καθεστώς, το οποίο αντιμετωπίζει εκτεταμένη εσωτερική δυσαρέσκεια.

Σε ανάλυσή του το BBC κάνει μία ανασκόπηση των όσων είπε στην προσευχή της Παρασκευής, σημειώνοντας μεταξύ άλλων, πως ήταν μία προσπάθεια να φανεί ότι δε φοβάται να βγει δημόσια και να μιλήσει για τη θέση του Ιράν στον μουσουλμανικό κόσμο.

Την ίδια ώρα, όπως παρατηρούν τα διεθνή ΜΜΕ, ο Χαμενεΐ βγήκε κρατώντας δίπλα του ένα τουφέκι το οποίο πολλές φορές κράδαινε. Προσπάθησε να δείξει την ιρανική ισχύ προς τη διεθνή κοινότητα αλλά και ηρεμία στο εσωτερικό της χώρας του, παρά τις πρόσφατες δολοφονίες των ηγετών της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, και της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα.



Η δημόσια παρουσία του στην καρδιά της Τεχεράνης ήταν μια απόπειρα να διαψεύσει τις φήμες ότι φοβάται να εμφανιστεί δημόσια μετά από τα γεγονότα αυτά, αναφέρει το BBC.

Τα πυραυλικά πλήγματα του Ιράν κατά του Ισραήλ ήταν «σωστά, λογικά και νόμιμα», δήλωσε ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σε ένα τεράστιο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για να τον ακούσει να μιλάει στην Τεχεράνη.

Ο ανώτατος ηγέτης της χώρας περιέγραψε την επίθεση ως την «ελάχιστη τιμωρία» για τα «εκπληκτικά εγκλήματα», όπως τα χαρακτήρισε, του Ισραήλ, ενώ ηγείτο της προσευχής της Παρασκευής στην πρωτεύουσα, κάτι που δεν έχει κάνει από το 2020.

Ο Χαμενεΐ είπε επίσης στο πλήθος ότι το Ιράν θα προβεί σε αντίποινα εάν, όπως αναμένεται, το Ισραήλ εξαπολύσει απάντηση στην πυραυλική επίθεση της Τρίτης. «Αν χρειαστεί να το ξανακάνουμε, θα το ξανακάνουμε στο μέλλον».

Η ομιλία του Χαμενεΐ ήρθε τρεις ημέρες μετά την εκτόξευση σχεδόν 200 πυραύλων από το Ιράν κατά του Ισραήλ, σε αντίποινα, όπως είπε, για τη δολοφονία του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα.

Stunning aerial video of the massive participation of the people of Tehran in Imam Khomeini mosque to offer Friday prayers led by the Supreme Leader of the Islamic Revolution. pic.twitter.com/qbSd8CbcDg