Απειλές Χαμενεΐ: Δεν θα διστάσουμε να χτυπήσουμε ξανά το Ισραήλ

Απειλές κατά του Ισραήλ χαρακτηρίζοντάς το «κοινό εχθρό» για όλους τους μουσουλμάνους, εξαπέλυσε ο θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, σε διάγγελμά του, διαμηνύοντας πως «δεν θα καθυστερήσουμε ούτε θα βιαστούμε να απαντήσουμε» και ότι «αν θέλει ο Θεός, θα το καταστρέψουμε».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι «η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου ήταν μια νόμιμη πράξη» και ότι η Χαμάς και η Χεζμπολάχ «δεν θα υποχωρήσουν» μπροστά στο Ισραήλ.

Πρόκειται για το πρώτο διάγγελμα, μετά από σχεδόν πέντε χρόνια που απηύθυνε ο θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, παρουσιάζοντας τις προθέσεις της Τεχεράνης, μετά το μνημόσυνο για τον νεκρό αρχηγό της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα στο πλαίσιο της προσευχής της Παρασκευής.

Ο ίδιος είχε ένα τουφέκι στο πλευρό του. «Δεν θα καθυστερήσουμε ούτε θα βιαστούμε να απαντήσουμε στο Ισραήλ» τόνισε και απείλησε λέγοντας «Αν θέλει ο Θεός, θα το καταστρέψουμε».

«Τα μουσουλμανικά έθνη έχουν έναν κοινό εχθρό» είπε μεταξύ άλλων ο Χαμενεΐ, ενώ επισήμανε ότι «κάθε χώρα έχει το δικαίωμα να αμύνεται από τους επιτιθέμενους» και κάλεσε τις μουσουλμανικές χώρες να προετοιμάσουν «την άμυνά τους ενάντια στον κοινό εχθρό».

«Τα μουσουλμανικά έθνη πρέπει να ζωστούν τη ζώνη της ανεξαρτησίας από το Αφγανιστάν στην Υεμένη, από το Ιράν στη Γάζα και τον Λίβανο… Κάθε χώρα έχει το δικαίωμα να αμυνθεί σε επιτιθέμενους, το παλαιστινιακό έθνος έχει το δικαίωμα να σταθεί ενάντια στον εχθρό που του κατέστρεψε τη ζωή» ανέφερε για το Ισραήλ.

«Η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου ήταν μια νόμιμη πράξη, το ίδιο και η επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ» είπε ακόμη και συνέχισε λέγοντας ότι «Η έξοχη δράση των ένοπλων δυνάμεών μας, πριν από μερικές νύχτες (σ.σ πυραυλική επίθεση) ήταν απολύτως νόμιμη και θεμιτή».

