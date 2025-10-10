Γιατί το νησί Βάιντλοο της Εσθονίας έχει μπει στο στόχαστρο της Ρωσίας

Ο Βάιντλοο, ένα μικροσκοπικό νησί 15 στρεμμάτων στον Κόλπο της Φινλανδίας, έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό σημείο υψηλής σημασίας λόγω των αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας, αναφέρει το ABC News, εξηγώντας τι ακριβώς συμβαίνει.

Στις 19 Σεπτεμβρίου, τρία ρωσικά μαχητικά MiG-31 εισήλθαν στον εσθονικό εναέριο χώρο για 12 λεπτά, διασχίζοντας σχεδόν 125 μίλια δυτικά, σε μια ενέργεια που οι Εσθονοί περιέγραψαν ως «άνευ προηγουμένου θρασύτητα». Στην παρακολούθηση και αναχαίτιση συμμετείχαν μαχητικά από Ιταλία, Σουηδία και Φινλανδία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διεθνούς στρατιωτικής συνεργασίας στην περιοχή.

Το Βάιντλοο βρίσκεται μόλις 14 ναυτικά μίλια από την ηπειρωτική Εσθονία και 29 από τη Φινλανδία, σε κοντινή απόσταση από το ρωσικό νησί Ρόντσερ και τα πολυσύχναστα λιμάνια Πριμόρσκ και Ουστ-Λούγκα.

Ο Κόλπος της Φινλανδίας αποτελεί κρίσιμη αεροπορική και θαλάσσια γέφυρα για τη Ρωσία, συνδέοντας τα στρατιωτικά και εμπορικά της συμφέροντα με τον Ατλαντικό και τη Βόρεια Θάλασσα.

Η διαδρομή χρησιμοποιείται επίσης για την εξαγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων φορτίων που αποφεύγουν διεθνείς κυρώσεις, καθιστώντας τον χώρο στρατηγικό για τη χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία.

Από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, τα ρωσικά αεροσκάφη έχουν παραβιάσει οκτώ φορές τον εσθονικό εναέριο χώρο, τέσσερις εκ των οποίων φέτος.

Το περιστατικό του Σεπτεμβρίου οδήγησε την Εσθονία στην ενεργοποίηση του Άρθρου 4 του ΝΑΤΟ, με τη Συμμαχία να προειδοποιεί τη Ρωσία ότι θα χρησιμοποιήσει «όλα τα αναγκαία στρατιωτικά και μη στρατιωτικά μέσα» για να αμυνθεί, ενώ παράλληλα ενισχύει την άμυνα στην ανατολική πτέρυγα μέσω της επιχείρησης «Ανατολική Φρουρά».

Η Ιταλία θα παρατείνει την ανάπτυξη του συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας SAMP/T στην Εσθονία έως το 2026.

Το ΝΑΤΟ επικαιροποίησε τους κανόνες εμπλοκής για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ενώ συζητάει και τη προστασία της δυτικής Ουκρανίας από ρωσικά πυρομαχικά.

Οι Εσθονοί επέλεξαν να μην καταρρίψουν τα MiG-31, καθώς δεν υπήρχε άμεση απειλή για ανθρώπινες ζωές. Παράλληλα, η υποστήριξη των ΗΠΑ είναι ξεκάθαρη, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι το ΝΑΤΟ θα πρέπει να καταρρίπτει ρωσικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο, στέλνοντας σαφές μήνυμα στη Μόσχα.

Το Βάιντλοο και η ευρύτερη περιοχή παραμένουν κρίσιμα σημεία παρακολούθησης, με την ένταση να υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία της Βαλτικής για την ασφάλεια της Ευρώπης και τη διατήρηση της στρατιωτικής ισορροπίας στην περιοχή.