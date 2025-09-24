Politico, Reuters

Οι επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ από τη Ρωσία τις τελευταίες εβδομάδες θέτουν ένα δύσκολο ερώτημα για τη συμμαχία: Αν θα πρέπει να απαντήσει καταρρίπτοντας ρωσικά αεροσκάφη.

Σύμφωνα με το Politico, πολλές χώρες του ΝΑΤΟ, όπως η Πολωνία και η Σουηδία, προειδοποιούν τώρα ότι είναι έτοιμες να καταρρίψουν ρωσικά αεροσκάφη που εισέρχονται στον εναέριο χώρο τους.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Τσάρλι Σαλόνιους-Πάστερνακ, CEO του think tank Nordic West Office με έδρα το Ελσίνκι, υπάρχει θεμελιώδης διαφορά μεταξύ Μόσχας και ΝΑΤΟ.

«Η Ρωσία έχει δηλώσει ότι θεωρεί πως βρίσκεται σε στρατιωτική σύγκρουση μαζί μας και με τη Δύση. Εμείς δεν το βλέπουμε έτσι και γι’ αυτό οι κανόνες εμπλοκής μας είναι διαφορετικοί», είπε.

Οι κανόνες εμπλοκής του ΝΑΤΟ

Οι κανόνες εμπλοκής της συμμαχίας είναι απόρρητοι.

Ορίζουν «τι μπορεί να κάνει ο στρατός σε κάθε δεδομένη κατάσταση, πράγμα που σημαίνει ότι διαφέρουν πολύ ανάλογα με την αποστολή ή την επιχείρηση», εξήγησε η Οάνα Λουσένσκου, πρώην εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ και νυν διακεκριμένη ερευνήτρια στο Royal United Services Institute στο Λονδίνο.

Οι κανόνες εμπλοκής πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τις πολιτικές κατευθύνσεις της συμμαχίας, πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι, οι κανόνες εμπλοκής του ΝΑΤΟ δεν εμποδίζουν τις εθνικές ένοπλες δυνάμεις να παίρνουν δικές τους αποφάσεις στο έδαφός τους όταν υπόκεινται σε εθνική διοίκηση.

Γιατί το ΝΑΤΟ δεν κατέρριψε τα ρωσικά μαχητικά;

Υπάρχουν πολλοί λόγοι — πολιτικοί και στρατιωτικοί — για τους οποίους τα αεροσκάφη του ΝΑΤΟ δεν κατέρριψαν τα ρωσικά MiG-31 την περασμένη εβδομάδα.

«Οι αποφάσεις για το αν θα εμπλακούμε με κατάρριψη αεροσκαφών ... βασίζονται πάντα στις διαθέσιμες πληροφορίες για την απειλή που θέτει το αεροσκάφος», δήλωσε την Τρίτη ο Μαρκ Ρούτε, υποστηρίζοντας ότι «δεν ανιχνεύθηκε άμεση απειλή» στην Εσθονία.

Συμφώνησε η πρωθυπουργός της Εσθονίας η οποία τόνισε ότι υπάρχουν «διάφορες παράμετροι για τη χρήση βίας».

Τι συνέβη την τελευταία φορά που χώρα του ΝΑΤΟ κατέρριψε ρωσικό αεροσκάφος;

Το 2015, η Τουρκία κατέρριψε ρωσικό Sukhoi-24M κοντά στα σύνορα Τουρκίας-Συρίας μετά από 17 δευτερόλεπτα παραβίασης του εναέριου χώρου και μετά από αρκετές προειδοποιήσεις.

Σημαντικό είναι ότι αυτή η ενέργεια δεν έγινε στο πλαίσιο αποστολής του ΝΑΤΟ — σε αντίθεση με το περιστατικό της Παρασκευής — αλλά υπό εθνική αρμοδιότητα.

Τραμπ: To ΝΑΤΟ πρέπει να καταρρίπτει ρωσικά αεροσκάφη εάν εισέρχονται στον εναέριο χώρο του

Υπενθυμίζεται ότι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ θα πρέπει να καταρρίπτουν ρωσικά αεροσκάφη εάν εισέλθουν στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ, λίγο μετά την καταδίκη της Μόσχας από τις χώρες του ΝΑΤΟ για παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας.

«Ναι, το στηρίζω», απάντησε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε εάν θα υποστήριζε την κίνηση αυτή.

Έκτακτο Συμβούλιο ΝΑΤΟ: Αυστηρή προειδοποίηση στη Μόσχα και συναγερμός στην Ευρώπη

Νωρίτερα την Τρίτη, το ΝΑΤΟ καταδίκασε τη Ρωσία για την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας την περασμένη εβδομάδα και υπογράμμισε ότι θα χρησιμοποιήσει «όλα τα απαραίτητα στρατιωτικά και μη στρατιωτικά εργαλεία για να αμυνθεί», καθώς αντιμετωπίζει «ένα μοτίβο ολοένα και πιο ανεύθυνης συμπεριφοράς» από τη Μόσχα.

Υπενθυμίζεται ότι, η Εσθονία την Παρασκευή γνωστοποίησε ότι τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MiG-31 παραβίασαν τον εναέριο χώρο της για 12 λεπτά πριν συνοδευτούν έξω από ιταλικά μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ - ένα περιστατικό που, σύμφωνα με δυτικούς αξιωματούχους, πιθανότατα σχεδιάστηκε για να δοκιμάσει την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ.

Το περιστατικό συνέβη την εβδομάδα μετά την είσοδο περίπου 20 ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον πολωνικό εναέριο χώρο, κάνοντας τα αεροσκάφη του ΝΑΤΟ να καταρρίψουν μερικά από αυτά.

«Η Ρωσία φέρει την πλήρη ευθύνη για αυτές τις ενέργειες, οι οποίες κλιμακώνονται, διακινδυνεύουν λανθασμένους υπολογισμούς και θέτουν σε κίνδυνο ζωές. Πρέπει να σταματήσουν», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Συμμαχία.

«Η Ρωσία δεν πρέπει να έχει καμία αμφιβολία: Το ΝΑΤΟ και οι Σύμμαχοι θα χρησιμοποιήσουν, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όλα τα απαραίτητα στρατιωτικά και μη στρατιωτικά εργαλεία για να αμυνθούν και να αποτρέψουν όλες τις απειλές από όλες τις κατευθύνσεις», ανέφερε η δήλωση.

«Θα συνεχίσουμε να αντιδρούμε με τον τρόπο, τον χρόνο και τον τομέα της επιλογής μας».

Η συνεδρίαση του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου, που αποτελείται από πρέσβεις από τις 32 χώρες μέλη της συμμαχίας, συγκλήθηκε την Τρίτη από την Εσθονία βάσει του Άρθρου 4 της ιδρυτικής συνθήκης του ΝΑΤΟ.

Το άρθρο αναφέρει ότι οι σύμμαχοι θα «συμβουλεύονται οποτεδήποτε, κατά τη γνώμη οποιουδήποτε από αυτούς, απειλείται η εδαφική ακεραιότητα, η πολιτική ανεξαρτησία ή η ασφάλεια» ενός μέλους.

Είναι μόνο η ένατη φορά στην 76χρονη ιστορία του ΝΑΤΟ που έχει επικαλεστεί το άρθρο - και δύο από αυτές τις περιπτώσεις έχουν συμβεί αυτόν τον μήνα σε απάντηση στα επεισόδια στην Πολωνία και την Εσθονία.

«Οι σύμμαχοι δεν θα αποθαρρυνθούν από αυτές και άλλες ανεύθυνες πράξεις της Ρωσίας από τις διαρκείς δεσμεύσεις τους να υποστηρίξουν την Ουκρανία, της οποίας η ασφάλεια συμβάλλει στη δική μας, στην άσκηση του εγγενούς δικαιώματός της στην αυτοάμυνα ενάντια στον βάναυσο και απρόκλητο επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας», ανέφερε η δήλωση του ΝΑΤΟ.

Οι πρόσφατες ενέργειες της Ρωσίας - συμπεριλαμβανομένων των εισβολών drones στον πολωνικό και ρουμανικό εναέριο χώρο και της παραβίασης του εσθονικού εναέριου χώρου με μαχητικά - ήταν είτε σκόπιμες, είτε «κραυγαλέα ανικανότητα», δήλωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Πρόσθεσε ωστόσο όμως ότι το ΝΑΤΟ δεν είχε αξιολογήσει αμέσως μια απειλή όταν τα αεριωθούμενα του ΝΑΤΟ συνόδευσαν ρωσικά αεριωθούμενα εκτός του εσθονικού εναέριου χώρου την περασμένη εβδομάδα.

«Θα αξιολογούμε πάντα τον κίνδυνο, είτε πρόκειται για άμεση απειλή για τη συνολική μας άμυνα, τη στάση μας και (...) θα ενεργούμε πάντα αναλόγως, αλλά σε αυτήν την περίπτωση δεν υπήρξε αξιολόγηση άμεσης απειλής», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, αναφερόμενος στην Εσθονία.

Παράλληλα εκτίμησε ότι ακόμη είναι «πολύ νωρίς» για να γνωρίζουμε αν η Ρωσία εμπλέκεται στις πτήσεις drones πάνω από την Κοπεγχάγη. «Οι Δανοί αξιολογούν αυτή τη στιγμή τι ακριβώς συνέβη (...) Είναι πολύ νωρίς για να πούμε», είπε, προσθέτοντας ότι συνομίλησε με τη Δανή πρωθυπουργό.

Η εισβολή των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, που προκάλεσε χθες, Δευτέρα, το κλείσιμο του αεροδρομίου της Κοπεγχάγης, ήταν η πιο σοβαρή επίθεση που έχει γίνει μέχρι σήμερα σε υποδομή της Δανίας, ανέφερε σε σημερινή δήλωσή της η πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν.