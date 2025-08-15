Απάντηση στο ερώτημα γιατί δεν θα συλληφθεί ο Βλαντιμίρ Πούτιν όταν προσγειωθεί στην Αλάσκα ενώ σε βάρος του προέδρου της Ρωσίας εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο δίνει το BBC.

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάρτιο του 2023, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον Ρώσο πρόεδρο σε σχέση με φερόμενα εγκλήματα πολέμου.

Αν και ο Τζο Μπάιντεν είχε επανειλημμένα χαρακτηρίσει τον Πούτιν «εγκληματία πολέμου» και είχε δηλώσει ότι το ένταλμα είναι δικαιολογημένο, οι ΗΠΑ δεν είναι μέλος του ΔΠΔ.

Ο Μπιλ Κλίντον είχε υπογράψει το Καταστατικό της Ρώμης, με το οποίο ιδρύθηκε το δικαστήριο, το 2000, αλλά η Γερουσία των ΗΠΑ δεν έλαβε ποτέ τα απαραίτητα μέτρα για την κύρωση της συνθήκης, η οποία θα την καθιστούσε νομικά δεσμευτική.

Δύο χρόνια αργότερα, ο πρόεδρος Τζορτζ Μπους έθεσε επίσημα τέλος σε κάθε συμμετοχή των ΗΠΑ στο δικαστήριο, ισχυριζόμενος ότι ο θεσμός παραβίαζε την κυριαρχία των ΗΠΑ. Επομένως, τα εντάλματα του δικαστηρίου δεν έχουν ισχύ στο αμερικανικό έδαφος.

«Η έλλειψη δικαιοδοσίας του ΔΠΔ μπορεί να είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους οι Ρώσοι και οι Αμερικανοί επέλεξαν την Αλάσκα ως τόπο διεξαγωγής της συνάντησης» σημειώνει το BBC.

Στο δρόμο προς Αλάσκα Τραμπ και Πούτιν

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ κατευθύνθηκε την Παρασκευή στην Αλάσκα για αυτό που χαρακτήρισε ως μια "υψηλού ρίσκου" σύνοδο κορυφής με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, με στόχο τη συζήτηση μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία, ώστε να τερματιστεί ο πιο αιματηρός πόλεμος στην Ευρώπη από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος δεν προσκλήθηκε στις συνομιλίες, και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του φοβούνται ότι ο Τραμπ ενδέχεται να «πουλήσει» την Ουκρανία, ουσιαστικά παγώνοντας τη σύγκρουση και αναγνωρίζοντας – έστω και ανεπίσημα – τον ρωσικό έλεγχο σε ένα πέμπτο της Ουκρανίας.

Ο Τραμπ επιχείρησε να κατευνάσει αυτές τις ανησυχίες καθώς επιβιβαζόταν στο Air Force One, λέγοντας ότι θα αφήσει την Ουκρανία να αποφασίσει για οποιαδήποτε ενδεχόμενη ανταλλαγή εδαφών.

«Δεν είμαι εδώ για να διαπραγματευτώ εκ μέρους της Ουκρανίας, είμαι εδώ για να τους φέρω στο τραπέζι», δήλωσε.

Οι δύο πρόεδροι, των ΗΠΑ και της Ρωσίας, πρόκειται να συναντηθούν σε μια αεροπορική βάση της εποχής του Ψυχρού Πολέμου στη μεγαλύτερη πόλη της Αλάσκας, επιδιώκοντας πολιτικά κέρδη από την πρώτη τους πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση αφότου ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ, που χαρακτηρίζει τον πόλεμο «λουτρό αίματος» γεμάτο κίνδυνο κλιμάκωσης, πιέζει για μια εκεχειρία στον πόλεμο των 3,5 ετών, ενισχύοντας το προφίλ του ως παγκόσμιος ειρηνοποιός, αντάξιος του Νόμπελ Ειρήνης.

Για τον Πούτιν, η σύνοδος είναι ήδη μια μεγάλη νίκη, καθώς μπορεί να πει πως οι πολυετείς προσπάθειες της Δύσης να απομονώσουν τη Ρωσία έχουν αποτύχει και ότι η Μόσχα έχει επανέλθει στο τραπέζι της διεθνούς διπλωματίας.

Σε μια συμβολική κίνηση καθ’ οδόν προς την Αλάσκα, ο Πούτιν κατέθεσε λουλούδια την Παρασκευή σε μνημείο στη ρωσική Άπω Ανατολή που τιμά τη συνεργασία ΗΠΑ–Σοβιετικής Ένωσης στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.