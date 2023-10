Σήμερα η κηδεία της προέδρου της εβραϊκής συναγωγής που δολοφονήθηκε στο Ντιτρόιτ

Για σήμερα Κυριακή (22/10) ορίστηκε η κηδεία της προέδρου εβραϊκής συναγωγής του Ντιτρόιτ που βρέθηκε μαχαιρωμένη μέχρι θανάτου έξω από το σπίτι της, ενώ η αστυνομία αναζητά το κίνητρο.

Η Σαμάνθα Γουόλ, 40 ετών, σύμβουλος δημοκρατικών πολιτικών και πρόεδρος της Συναγωγής Isaac Agree Downtown, βρέθηκε μαχαιρωμένη μέχρι θανάτου έξω από το σπίτι της στη συνοικία Lafayette Park του Ντιτρόιτ το Σάββατο (21/10).

Το αστυνομικό τμήμα του Ντιτρόιτ δήλωσε ότι το πτώμα της Γουόλ, βρέθηκε στο τετράγωνο 1300 της Joliet Place, όπου ίχνη αίματος οδηγούσαν στο σπίτι της.

Η αστυνομία δεν είχε κάποια ενημέρωση μέχρι το πρωί της Κυριακής. Το Σάββατο, ο αρχηγός της αστυνομίας του Ντιτρόιτ Τζέιμς Ε. Γουάιτ, δήλωσε ότι το τμήμα είχε κινητοποιήσει πολυάριθμα μέσα για την έρευνά του και τόνισε τη σημασία του να μην εξαχθούν συμπεράσματα.

«Αυτό το έγκλημα αφήνει πολλά αναπάντητα ερωτήματα», ανέφερε ο αρχηγός της αστυνομίας σε δήλωση στο Reuters.

Ο θάνατος του Γουόλ προκάλεσε έκρηξη θλίψης στους εβραϊκούς και δημοκρατικούς κύκλους.

«Είμαστε σοκαρισμένοι και θλιμμένοι όταν μάθαμε τον απροσδόκητο θάνατο της Σαμάνθα Γουόλ, της προέδρου του διοικητικού μας συμβουλίου», ανέφερε η συναγωγή σε ανάρτησή της στο Facebook.

Η κηδεία έγινε το απόγευμα της Κυριακής στα προάστια του Ντιτρόιτ.

