«Η Γερμανία θα πρέπει να ετοιμάζεται για το χειρότερο σενάριο». Αυτό δηλώνει στην εφημερίδα Handelsblatt ο υπ. Άμυνας της Γερμανίας Μπόρις Πιστόριους.

Σχετικά με τα πρόσφατα περιστατικά πτήσεων drones στη Γερμανία και άλλες νατοϊκές χώρες, ο Πιστόριους εκτιμά ότι «ο γερμανικός στρατός δεν μπορεί να επεμβαίνει παντού», καθώς «πολύ πιο αποφασιστικής σημασίας είναι να αναπτύξουν τις σχετικές ικανότητες η αστυνομία των κρατιδίων μαζί με την ομοσπονδιακή αστυνομία», σύμφωνα με την DW.

Ως προς την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας, δήλωσε ότι η κυβέρνηση Μερτς εξετάζει το ενδεχόμενο μεγαλύτερης συμμετοχής του κράτους σε κρίσιμες εταιρείες, όπως η KDNS και η Thyssen-Krupp Marine.

Μακρόν: Για πολύ καιρό υποτιμήσαμε τη Ρωσία

Σε συνέντευξή του στη Frankfurter Allgemeine Zeitung με αφορμή τα 35 χρόνια Γερμανικής Επανένωσης, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εστιάζει στις νέες απειλές για την Ευρώπη.

«Βρισκόμαστε σε φάση επανεξοπλισμού. Όμως για πολύ καιρό υποτιμήσαμε τη Ρωσία. Παράγει όπλα με ταχύτερο ρυθμό. Δεν μπορείς να μεταβείς από ειρήνη σε πόλεμο από τη μια μέρα στην άλλη. Βρισκόμαστε σε διαρκή αντιπαράθεση», αναφέρει.

Για τον ίδιο, «η Ρωσία είναι η μεγαλύτερη δομική απειλή για τους Ευρωπαίους. Θέτει σε κίνδυνο τη συλλογική ασφάλεια μέσω κυβερνοεπιθέσεων, παρεμβάσεων σε εκλογές και χρήσης μεταναστευτικών ροών ως πίεση. Η Ρωσία τεστάρει την αεράμυνά μας και έχει μεταβάλει το πυρηνικό δόγμα της».

Ως προς πιθανή κατάρριψη ρωσικών μαχητικών που παραβιάζουν ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, σημείωσε: «σύμφωνα με το δόγμα της στρατηγικής ασάφειας, τίποτα δεν αποκλείεται».

Κατηγορίες Μέρκελ σε Πολωνία και Βαλτικές χώρες

Σε συνέντευξή της στο ουγγρικό μέσο Partizan, που αναπαράγει η Bild, η πρώην καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ αναφέρεται στη Συμφωνία του Μινσκ του 2015, η οποία «έφερε ηρεμία μεταξύ 2015 και 2021», δίνοντας στην Ουκρανία χρόνο να ανασυντάξει τις δυνάμεις της.

Η Μέρκελ θυμάται: «Τον Ιούνιο του 2021 ένιωσα ότι ο Πούτιν δεν παίρνει στα σοβαρά τη Συμφωνία του Μινσκ. Ήθελα ένα νέο διαπραγματευτικό σχήμα, στο οποίο θα μιλούσαμε με τον Πούτιν απευθείας ως ΕΕ».

Για την ίδια, η προσπάθεια αυτή βρήκε εμπόδια στις αντιρρήσεις της Πολωνίας και των χωρών της Βαλτικής, που «φοβούνταν ότι δεν θα είχαμε κοινή γραμμή απέναντι στη Ρωσία». Η πρωτοβουλία δεν καρποφόρησε.