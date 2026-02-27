Για «ειρηνική κατάληψη» της Κούβας κάνει λόγο ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άφησε σήμερα ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναλάβει «ειρηνικά» η Ουάσινγκτον τον έλεγχο της Κούβας, λέγοντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συζητά το θέμα «στο υψηλότερο επίπεδο».

«Η κουβανική κυβέρνηση συζητά μαζί μας και έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα, όπως γνωρίζετε», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος καθώς αναχωρούσε από τον Λευκό Οίκο για επίσκεψη στο Τέξας. «Δεν έχουν χρήματα. Δεν έχουν τίποτα αυτή τη στιγμή αλλά μιλούν μαζί μας και ίσως να δούμε μια ειρηνική κατάληψη της Κούβας», πρόσθεσε.

«Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά»

Τη δυσαρέσκειά του για τις επαφές με την αντιπροσωπεία του Ιράν και τις εξελίξεις σε επίπεδο διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά εξέφρασε παράλληλα την Παρασκευή με δηλώσεις του έξω από τον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι αναμένεται να διεξαχθούν περισσότερες συνομιλίες για το Ιράν, ενώ παράλληλα έστειλε εκ νέου σαφές μήνυμα στην Τεχεράνη, λέγοντας ότι «δεν μπορεί να έχει πυρηνικά», σύμφωνα με το Reuters.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι παρά τη δυσαρέσκειά του, οι συζητήσεις θα συνεχιστούν την Παρασκευή, εξαντλώντας κάθε διπλωματική λύση που υπάρχει. Ερωτηθείς επίσης για χρήση στρατιωτικής βίας στο Ιράν απάντησε ότι «δεν θέλω, αλλά μερικές φορές πρέπει».

Οι συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης συνεχίστηκαν αυτή την εβδομάδα εν μέσω μιας μαζικής συγκέντρωσης στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ στην περιοχή.

Το Ομάν που μεσολαβεί στις συνομιλίες έστειλε τον υπουργό Εξωτερικών του στην Ουάσινγκτον σήμερα για συζητήσεις επί του θέματος με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα.