Γερμανικός Τύπος: Τα τρία επικρατέστερα ονόματα για να διαδεχθούν τον Ερντογάν

Στις εικασίες στην Τουρκία για το ποιος θα μπορούσε να διαδεχθεί τον 71χρονο πρόεδρο εστιάζει δημοσίευμα της εφημερίδας Berliner Morgenpost.

Ο Ερντογάν ηγείται της Τουρκίας εδώ και 23 χρόνια, πρώτα ως πρωθυπουργός και στη συνέχεια ως πρόεδρος. Η θητεία του λήγει την άνοιξη του 2028. Σύμφωνα με το ισχύον Σύνταγμα, δεν επιτρέπεται να είναι ξανά υποψήφιος. Δεν είναι περίεργο, λοιπόν, που υπάρχουν αυξανόμενες εικασίες στην Τουρκία για τον διάδοχό του. Οι πιθανότητες για έναν "ξένο" να ανέλθει στην κορυφή της πολιτικής σε αυτή τη δομή εξουσίας, που ελέγχεται πλήρως από τον Ερντογάν και τον στενό του κύκλο, είναι εξαιρετικά μικρές.

Τα τρία επικρατέστερα ονόματα για τη διαδοχή

Ο Μπιλάλ Ερντογάν, ο 44χρονος γιος του προέδρου, έχει δημιουργήσει το δικό του δίκτυο εντός του κρατικού μηχανισμού και έχει μια πιστή κλίκα στα ΜΜΕ τα τελευταία χρόνια. Πολλοί αναλυτές τον βλέπουν ως τον «ανώνυμο κληρονόμο του θρόνου». Από την οπτική γωνία του Ερντογάν, ο Μπιλάλ θα μπορούσε να είναι ένας ελκυστικός διάδοχος: μια οικογενειακή λύση θα προσέφερε μέγιστη συνέχεια, θα επέτρεπε τη δημιουργία μιας πολιτικής δυναστείας και έτσι θα μπορούσε να προστατεύσει τα μέλη της οικογένειας από μελλοντικές δικαστικές έρευνες.

Ένα άλλο όνομα είναι ο Σελτσούκ Μπαϊρακτάρ, γαμπρός του Ερντογάν. Ο 46χρονος μηχανικός είναι ο κύριος μέτοχος της εταιρείας όπλων Baykar, ενός από τους κορυφαίους κατασκευαστές μαχητικών drones στον κόσμο. Ο επιχειρηματίας θεωρείται από πολλούς ως ο «ανεπίσημος υπουργός Άμυνας της Τουρκίας».

Ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν θεωρείται ο τρίτος πιθανός διάδοχος. Είναι ένας από τους πρώτους συμβούλους του Τούρκου προέδρου και τον συνοδεύει για περισσότερες από δύο δεκαετίες. Θεωρείται «ο άνθρωπος που τα ξέρει όλα».

Πηγή: Deutsche Welle