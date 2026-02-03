Γερμανικά ΜΜΕ: Σαμποτάζ Έλληνα και Ρουμάνου σε πολεμικά πλοία στο Αμβούργο

Στο θέμα της σύλληψηwς δύο ατόμων, ένας εκ των οποίων είναι Έλληνας, που φέρονται να ενεπλάκησαν σε απόπειρα σαμποτάζ κατά γερμανικών πολεμικών πλοίων στο λιμάνι του Αμβούργου αναφέρθηκαν την Τρίτη τα γερμανικά MME, σύμφωνα με την Deutsche Welle.

Το κρατικό κανάλι ARD σημειώνει πως «Τα σπίτια τους στο Αμβούργο, τη Ρουμανία και την Ελλάδα ερευνήθηκαν. Οι δύο είναι ύποπτοι για σαμποτάζ σε αρκετές κορβέτες που προορίζονταν για την Bundeswehr στο ναυπηγείο το 2025… Πριν από περίπου ένα χρόνο, τον Ιανουάριο του 2025, κατά τη διάρκεια ελέγχου στο ναυπηγείο Blohm+Voss στο λιμάνι του Αμβούργου, παρατηρήθηκε κάτι ύποπτο στο πολεμικό πλοίο «Emden»…

Φέρεται να έριξαν περισσότερα από 20 κιλά αμμοχάλικου στον κινητήρα.. να τρύπησαν σωλήνες νερού … να αφαίρεσαν τα καπάκια των δεξαμενών καυσίμων και να απενεργοποίησαν τους διακόπτες των ασφαλειών στα ηλεκτρονικά συστήματα του πλοίου. Σύμφωνα με την Εισαγγελία, οι πράξεις αυτές θα μπορούσαν "να οδηγήσουν σε σημαντικές ζημιές στα πλοία ή τουλάχιστον σε καθυστέρηση του απόπλου τους και να θέσουν έτσι σε κίνδυνο την ασφάλεια της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας"».

Όσον αφορά τα κίνητρα των δυο δραστών και ποιοι ήταν οι ηθικοί αυτουργοί, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η Εισαγγελία τηρεί σιγή ιχθύος. Το άρθρο αναφέρει πως «Η κορβέτα «Emden», μήκους 89 μέτρων, καθελκύστηκε τον Μάιο του 2023. Το πολεμικό πλοίο θα χρησιμοποιηθεί για την επιτήρηση των θαλάσσιων περιοχών. Αυτή η αποστολή έχει αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία τα τελευταία χρόνια, καθώς το ΝΑΤΟ αντιμετωπίζει μια αύξηση των υβριδικών επιθέσεων από τη Ρωσία. Δυτικοί κύκλοι ασφαλείας θεωρούν ότι η Ρωσία βρίσκεται πίσω από πολλές τέτοιες επιθέσεις, ακόμη και αν μέχρι στιγμής αυτό έχει διαπιστωθεί δικαστικώς μόνο σε ένα μικρό μέρος των περιστατικών. Η Μόσχαέχει αρνηθεί επανειλημμένα κάθε εμπλοκή».

Συντονισμός μέσω Eurojust στη Χάγη

Η taz του Βερολίνου επισημαίνει ότι «Οι ενέργειες συντονίστηκαν μέσω της Eurojust στη Χάγη. Συμμετείχαν η Κρατική Αστυνομική Υπηρεσία του Αμβούργου καθώς και ελληνικές και ρουμανικές διωκτικές αρχές». Και λίγο παρακάτω το άρθρο σημειώνει: «Ο επιθεωρητής του Ναυτικού, Γιαν Κρίστιαν Κάακ είχε αναφέρει τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους ότι σαμποτέρ είχαν προκαλέσει σε περισσότερες από μία περιπτώσεις σκόπιμα ζημιές σε πολεμικά πλοία στη Γερμανία. «Υπάρχουν ζημιές, δηλαδή σαμποτάζ, σε περισσότερες από μία μονάδες», δήλωσε ο Αντιναύαρχος κατά τη διάρκεια των «Navy Talks». Αποτέλεσμα ήταν να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα στα ναυπηγεία».

Στόχος στρατηγικής σημασίας κορβέτες

Στο θέμα αναφέρεται και το Spiegel το οποίο γράφει: «Σύμφωνα με πληροφορίες του SPIEGEL, δύο άνδρες προσπάθησαν να προκαλέσουν ζημιές σε πέντε διαφορετικά πολεμικά πλοία στο λιμάνι του Αμβούργου. Ο στόχος τους ήταν προφανώς οι νέες και στρατηγικής σημασίας κορβέτες κλάσης 130».

Όσον αφορά την ταυτότητα των δραστών το γερμανικό μέσο αναφέρει: «Σύμφωνα με πληροφορίες του SPIEGEL, οι δύο ύποπτοι εργάζονταν με συμβάσεις έργου σε έναν όμιλο του Αμβούργου που έχει μακρά παράδοση και ο οποίος προσφέρει υπηρεσίες στον τομέα της προστασίας των επιφανειών και της διάβρωσης πλοίων.

Στο Αμβούργο, οι δύο άνδρες διέμεναν σε διαμερίσματα τεχνιτών. Οι ερευνητές εντόπισαν τους εργάτες, μεταξύ άλλων, επειδή οι ώρες και οι τόποι των εγκλημάτων συνέπιπταν επανειλημμένα με τις ώρες εργασίας των ανδρών. Σύμφωνα με ειδικούς, η πρόσβαση στα ναυπηγεία είναι πολύ δύσκολη για όσους δεν εργάζονται στο χώρο. Επομένως, από την αρχή υπήρχε η υποψία ότι οι δράστες ανήκαν στο προσωπικό».