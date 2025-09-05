Γερμανία: Τραυματίσθηκε από την αστυνομία και συνελήφθη ο ύποπτος για επίθεση με μαχαίρι
05/09/2025 • 12:59
Ο δράστης της επίθεσης με μαχαίρι που προκάλεσε σήμερα το πρωί τον τραυματισμό ενός εκπαιδευτικού σε ίδρυμα επαγγελματικής εκπαίδευσης στο Έσσεν, στη δυτική Γερμανία, τραυματίσθηκε από σφαίρες και συνελήφθη, ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Στη διάρκεια της σύλληψης, οι αστυνομικοί έκαναν χρήση πυροβόλου όπλου. Ο ύποπτος τραυματίσθηκε και δέχεται ιατρικές φροντίδες», ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η αστυνομία του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας. Ο τραυματίας εκπαιδευτικός έχει μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Η γερμανική εφημερίδα Bild είχε αναφέρει νωρίτερα ότι δεν είναι σαφές αν τραυματίσθηκαν και άλλοι άνθρωποι κατά την επίθεση αυτή στο ίδρυμα επαγγελματικής εκπαίδευσης του Έσσεν.

