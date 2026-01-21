Γερμανία: Συνελήφθη κατάσκοπος που έστελνε πληροφορίες στη Ρωσία για τα drones στην Ουκρανία

Γερμανοί εισαγγελείς συνέλαβαν την Τετάρτη Γερμανοουκρανή γυναίκα, η οποία κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας, συλλέγοντας πληροφορίες για μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προορίζονταν για την Ουκρανία, σε πολιτικές εκδηλώσεις και μέσω επαφών με πρώην στελέχη του υπουργείου Άμυνας, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών.

Η Ilona W., το επώνυμο της οποίας δεν δημοσιοποιείται λόγω των γερμανικών νόμων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, φέρεται να διατηρούσε επαφές με τις υπηρεσίες πληροφοριών της ρωσικής πρεσβείας στο Βερολίνο τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2023.

Υπηρεσίες ασφαλείας σε ολόκληρη την Ευρώπη έχουν προειδοποιήσει για αυξανόμενη απειλή από τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών, οι οποίες επιχειρούν να αποτρέψουν τη δυτική στήριξη προς την Ουκρανία, μετά την πλήρους κλίμακας ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022.

Κατηγορίες για συλλογή αμυντικών πληροφοριών

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η ύποπτη συνέτασσε φακέλους για συμμετέχοντες σε πολιτικές εκδηλώσεις και συγκέντρωνε στοιχεία για εγκαταστάσεις της αμυντικής βιομηχανίας, δοκιμές drones και προγραμματισμένες παραδόσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ουκρανία. Στη συνέχεια, διαβίβαζε τις πληροφορίες αυτές στον χειριστή της, ο οποίος φέρεται να εργαζόταν για τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, βοηθούσε την επαφή της να παρίσταται σε πολιτικές εκδηλώσεις στο Βερολίνο χρησιμοποιώντας ψευδώνυμα, προκειμένου να δημιουργούνται χρήσιμοι σύνδεσμοι για τη ρωσική υπηρεσία πληροφοριών.

Η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Η Ilona W. φέρεται επίσης να προσέγγισε πρώην υπαλλήλους του υπουργείου Άμυνας, τους οποίους γνώριζε προσωπικά, στο πλαίσιο των προσπαθειών της για συλλογή πληροφοριών.

Οι εισαγγελείς ερεύνησαν την Τετάρτη την κατοικία της, καθώς και τα σπίτια δύο ακόμη υπόπτων που δεν συνελήφθησαν.

Δεσμοί με τον γερμανικό στρατό

Δύο πρώην μέλη του γερμανικού στρατού κατηγορούνται ότι αποκάλυψαν πληροφορίες στη γυναίκα, δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας της Γερμανίας σε τακτική συνέντευξη Τύπου.

Οι ερευνητές εξετάζουν εάν ένας πρόσφατα συνταξιοδοτημένος αξιωματικός και ένας ανώτερος δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος αποχώρησε από την υπηρεσία πριν από περισσότερα από 15 χρόνια, παρείχαν εν γνώσει τους πληροφορίες.

Η υπηρεσία αντικατασκοπείας του στρατού έχει ξεκινήσει έρευνα σε βάρος του αξιωματικού, η οποία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, έπειτα από υποψίες που είχαν προκύψει όταν βρισκόταν σε ενεργό υπηρεσία, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Παράλληλα, οι εισαγγελείς ανακοίνωσαν ότι ένας Ρώσος και ένας Γερμανός υπήκοος συνελήφθησαν ως ύποπτοι για υποστήριξη φιλορωσικών παραστρατιωτικών ομάδων στην ανατολική Ουκρανία.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι δύο ύποπτοι φέρονται να οργάνωσαν παραδόσεις προμηθειών στις αποκαλούμενες «Λαϊκές Δημοκρατίες του Ντόνετσκ και του Λουγκάνσκ», οι οποίες χαρακτηρίζονται ως ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις.