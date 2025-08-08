Μια αγορά της καφετιέρας «La Cimbali S20», που κοστίζει 14.600 ευρώ, από μόνη της δεν είναι πρόβλημα για τον ιδιωτικό τομέα, για ένα καφέ ή εστιατόριο. Όταν όμως αυτή η αγορά, και πιο συγκεκριμένα η απόδειξη της αγοράς, προέρχεται από τον σκληρό πυρήνα του γερμανικού δημοσίου και καταλήγει στον υποχρεωτικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο με έδρα τη Βόννη, τότε, όπως αναφέρει η DW, τα πράγματα αλλάζουν.

Αυτό συνέβη με την αγορά του συγκεκριμένου μοντέλου καφετιέρας -μαζί με μια εντοιχισμένη κουζίνα 35.000 ευρώ, δύο καρέκλες των 6.000 ευρώ έκαστη και τεχνολογία τηλεδιασκέψεων ύψους 3,7 εκατομμυρίων- από το «Εργαστήριο Καινοτομίας» (Innovation Lab) της Αστυνομίας του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας στο Ντούισμπουργκ.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε στον καθιερωμένο έλεγχο που ασκεί ότι η αγορά της επίμαχης καφετιέρας το 2021 ήταν χαρακτηριστική περίπτωση «υψηλών δαπανών» και έτσι ζήτησε λεπτομερείς πληροφορίες από το υπ. Εσωτερικών του κρατιδίου.

Ο υπ. Εσωτερικών της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας έσπευσε να προσφέρει στήριξη στο «Εργαστήριο Καινοτομίας», εξηγώντας ότι η συγκεκριμένη μονάδα της αστυνομίας του κρατιδίου διοργανώνει πολλές εκδηλώσεις για πολλούς επισκέπτες. «Η συσκευή που θα χρησιμοποιηθεί για αυτούς τους σκοπούς πρέπει να πληροί τα σχετικά γαστρονομικά πρότυπα» απάντησε εκπρόσωπος του τοπικού υπ. Εσωτερικών στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa.

Πιο συγκεκριμένα, το υπ. Εσωτερικών διευκρινίζει ότι το «Εργαστήριο Καινοτομίας» φιλοξενεί «έως και τέσσερις εκδηλώσεις ταυτόχρονα για 120 συμμετέχοντες», ενώ κάθε μήνα απασχολεί 300 με 500 εργαζομένους. Η συγκεκριμένη μονάδα της αστυνομίας «δοκιμάζει νέες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και τεστάρει έναν ρομποτικό σκύλο».

Το υπουργείο πάντως υποσχέθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο να λάβει μέτρα για καλύτερη διαχείριση του προϋπολογισμού και των εξόδων. «Αναμένουμε αντίστοιχα από το Εργαστήριο Καινοτομίας της Αστυνομίας της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας αποτελεσματική και προσεκτική διαχείριση του προϋπολογισμού, χωρίς σπατάλες. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε τους οικονομικούς πόρους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και αν υπάρχει ανάγκη για βελτίωση, θα κάνουμε αλλαγές», ανέφερε σχετικά με την υπόθεση ο υπ. Εσωτερικών του κρατιδίου, Χέρμπερτ Ρόιλ.