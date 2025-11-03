Οι αιτήσεις ασύλου που κατατίθενται στη Γερμανία καταγράφουν εμφανή μείωση σε σχέση με πέρυσι, και μάλιστα κατά 55%, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του γερμανικού υπ. Εσωτερικών, στα οποία αναφέρεται το πρακτορείο epd. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των αιτήσεων ασύλου που κατατίθενται για πρώτη φορά στη Γερμανία έχει πέσει στις 8.823 τον Οκτώβριο του 2025. Τον Οκτώβριο του 2024, δηλαδή έναν χρόνο πριν, ο αριθμός αυτός ανερχόταν στις 19.785.

Όπως δήλωσε στην κυριακάτικη Bild ο Χριστιανοκοινωνιστής υπ. Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ, «η αλλαγή στη μεταναστευτική πολιτική αποδίδει» δεδομένου ότι, όπως εκτιμά, έχουν μειωθεί σημαντικά «οι παράγοντες εκείνοι που έλκουν την παράτυπη μετανάστευση προς τη Γερμανία», ενώ επιταχύνονται οι απελάσεις.

«Συνεχίζουμε αποφασιστικά σε αυτή την οδό και αυξάνουμε τις επιστροφές», δήλωσε ο Αλεξάντερ Ντόμπριντ. Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, κατά μέσο όρο απελαύνονται περίπου 2.000 άτομα από τη Γερμανία τον μήνα, ενώ εντός των πρώτων εννέα μηνών του έτους έχουν γίνει 17.651 απελάσεις – την ίδια περίοδο πέρυσι ο αριθμός τους ανερχόταν στις 14.706.

Ο Θάνος Πλεύρης στο Βερολίνο

Στο μεταξύ, σήμερα συνεδριάζει η Επιτροπή Εσωτερικών Υποθέσεων του γερμανικού κοινοβουλίου για την εφαρμογή στο εσωτερικό δίκαιο της ευρωπαϊκής μεταρρύθμισης για το άσυλο (GEAS) εν μέσω αντιδράσεων από το συνδικάτο της αστυνομίας και ανθρωπιστικές οργανώσεις.

Mέσα σε αυτό το πλαίσιο, κρίσιμης σημασίας θεωρείται και η αυριανή επίσκεψη του Έλληνα υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη στο Βερολίνο, όπου θα συναντηθεί με τον Γερμανό υπ. Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ.

Στο επίκεντρο αναμένεται να τεθεί από γερμανικής πλευράς εκ νέου το ζήτημα των επιστροφών αναγνωρισμένων προσφύγων, που έχουν δηλαδή λάβει άσυλο για πρώτη φορά στην Ελλάδα – μια διαδικασία που ως τώρα προσκρούει σε πρακτικά κυρίως εμπόδια, με την ελληνική πλευρά να θέτει επίσης εδώ και καιρό ενστάσεις. Η Ελλάδα ακολουθεί επίσης τους τελευταίους μήνες μια εξαιρετικά αυστηρή μεταναστευτική πολιτική που συνοψίζεται ως «φυλακή ή επιστροφή», προκαλώντας αντιδράσεις και εγείροντας σοβαρά νομικά ερωτήματα.

Πηγή: DW