Γερμανία: Σε αναστολή παραμένουν οι πτήσεις στο αεροδρόμιο του Αμβούργου

Σε αναστολή παραμένει το πρωί της Κυριακής η κυκλοφορία στο αεροδρόμιο του Αμβούργου, λόγω του περιστατικού της ομηρείας που είναι σε εξέλιξη από το βράδυ του Σαββάτου.

Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό στο πλαίσιο ενδοοικογενειακής διαμάχης, ένα παιδί απήχθη από τον πατέρα του ο οποίος το έβαλε στο αυτοκίνητο και το οδήγησε στο αεροδρόμιο του Αμβούργου. Ο άνδρας οπλισμένος άνδρας έσπασε με το αυτοκίνητό του την μπάρα σε πύλη και εισήλθε στην πίστα του αεροδρομίου πυροβολώντας δύο φορές στον αέρα και εκτοξεύοντας δύο φλεγόμενες φιάλες, που έμοιαζαν με βόμβες μολότοφ, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας.

«Η επιχείρηση της αστυνομίας συνεχίζεται, η εναέρια κυκλοφορία παραμένει μέχρι νεοτέρας σε αναστολή», ανέφερε η διοίκηση του αεροδρομίου σήμερα το πρωί στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

«Κινητοποιήσαμε ψυχολόγους της αστυνομίας και τώρα μιλάμε με τον δράστη, ελπίζουμε σε μια λύση μέσω διαπραγμάτευσης», δήλωσε από την πλευρά της η εκπρόσωπος της αστυνομίας Σάντρα Λέβγκρουν, στο τηλεοπτικό δίκτυο NDR. Η ίδια δήλωσε ότι είναι «πολύ καλή ένδειξη» ότι ο πατέρας της οικογένειας παραμένει σε επικοινωνία με τις αρχές «για τόσο μεγάλο διάστημα».

#BREAKING: Gunman enters tarmac with his car at the Hamburg Airport in Germany. Fires in the air and sets fire around before parking his car underneath an aircraft. Takeoff and landings suspended at the airport. Standoff with the gunman ongoing. Unconfirmed reports of hostages. pic.twitter.com/PAblWfdIzu