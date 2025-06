Γερμανία: Πυρκαγιά από εμπρησμό σε νοσοκομείο του Αμβούργου - 3 νεκροί

Τρεις άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και ακόμη 34 τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε νοσοκομείο του Αμβούργου. Πριν από λίγη ώρα η αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε έναν ύποπτο για εμπρησμό.

Η φωτιά στο νοσοκομείο «Marienkrankenhaus» στην περιοχή Χοενφέλντε ξέσπασε στο ισόγειο, σε δωμάτιο της γηριατρικής πτέρυγας και τα θύματα είναι τρεις ασθενείς, άνδρες ηλικίας 84, 85 και 87 ετών, ενώ ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η πυροσβεστική επιχείρησε με περισσότερα από 160 άτομα και έσβησε την φωτιά σε περίπου 20'. Ο καπνός ωστόσο επεκτάθηκε και στους τέσσερις ορόφους του κτιρίου και πολλοί ασθενείς χρειάστηκε να μεταφερθούν σε άλλα νοσοκομεία.

Από την αρχή η πυρκαγιά είχε αποδοθεί σε εμπρησμό και τελικά νωρίτερα απόψε συνελήφθη ως ύποπτος ένας 72χρονος ασθενής του νοσοκομείου, ο οποίος πρόκειται να απολογηθεί στον εισαγγελέα.

Οι αρχές διερευνούν στο μεταξύ το ενδεχόμενο ο συλληφθείς να βρισκόταν σε κατάσταση «ψυχικής δυσφορίας».

3 dead in fire at Hamburg’s largest denominational hospital, dozens injured as authorities investigate



A fire at Marien Hospital in Hamburg on May 31 claimed the lives of three patients and left more than 50 others injured, including two in critical condition.



The blaze erupted… pic.twitter.com/KNgP1nsnz1