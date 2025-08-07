Γερμανία: Περιορίζεται η χρήση κατασκοπευτικού λογισμικού από την Αστυνομία μόνο στα σοβαρά εγκλήματα

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Γερμανίας έκρινε την Πέμπτη ότι οι διωκτικές αρχές μπορούν να χρησιμοποιούν λογισμικό κατασκοπείας, το οποίο εγκαθίσταται μυστικά για την παρακολούθηση τηλεφώνων και υπολογιστών, μόνο σε περιπτώσεις που αφορούν σοβαρά εγκλήματα.

Όπως αναφέρει το Reuters, η γερμανική οργάνωση για τα ψηφιακά δικαιώματα «Digitalcourage» είχε προσφύγει κατά της μεταρρύθμισης του 2017, η οποία επέτρεπε στην αστυνομία να παρακολουθεί κρυπτογραφημένες συνομιλίες ή υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων όπως το WhatsApp, υπό ορισμένες συνθήκες, με χρήση κατασκοπευτικού λογισμικού.

Η οργάνωση υποστήριξε ότι η ρύθμιση αυτή θα μπορούσε να επηρεάσει και πρόσωπα που δεν είναι ύποπτοι.

Με τη σειρά του, το δικαστήριο έκρινε ότι η μεταρρύθμιση του 2017 στον κώδικα ποινικής δικονομίας άφηνε υπερβολικά ασαφή τα πεδία στα οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η παρακολούθηση.

Σύμφωνα με την απόφαση, τέτοιου είδους παρακολούθηση συνιστά σοβαρή επέμβαση και συνεπώς μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο για τη διερεύνηση ιδιαιτέρως ειδεχθών εγκλημάτων.

Ως αποτέλεσμα, η αστυνομία δεν μπορεί να παρακολουθεί τις τηλεπικοινωνίες στο πλαίσιο ερευνών για εγκλήματα που επισύρουν μέγιστη ποινή τριών ετών, καθώς δεν θεωρούνται αρκετά σοβαρά.

Το δικαστήριο ανέφερε επίσης ότι η εξουσία των ανακριτικών αρχών να διενεργούν μυστικούς ελέγχους σε υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα υπόπτων είναι εν μέρει ασύμβατη με το Θεμελιώδη Νόμο της Γερμανίας. Ωστόσο, οι σχετικές διατάξεις θα παραμείνουν σε ισχύ έως ότου θεσπιστούν νέοι κανονισμοί.