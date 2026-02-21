Γερμανία: Παράταση της αβεβαιότητας «βλέπουν» πολιτικοί και επιχειρηματίες μετά τους νέους δασμούς Τραμπ

Παράταση της αβεβαιότητας αναμένουν κυβερνητικοί και επιχειρηματικοί παράγοντες της Γερμανίας, μετά τη νέα ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή δασμών ύψους 15% σε όλα τα εισαγόμενα προϊόντα, η οποία ακολούθησε την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που έκρινε παράνομους τους αποκαλούμενους «ανταποδοτικούς» δασμούς.

«Παρά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, παραμένουν σε ισχύ οι δασμοί που αφορούν συγκεκριμένους κλάδους, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και ο χάλυβας», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλινγκμπάιλ στην Frankfurter Allgemeine Zeitung και, με το βλέμμα στους νέους δασμούς που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, τόνισε ότι «παραμένει μεγάλη αβεβαιότητα». Οι δασμοί βλάπτουν την οικονομία και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, αλλά κυρίως τους Αμερικανούς, οι οποίοι υφίστανται το κύριο βάρος των συνεπειών, σημείωσε ο κ. Κλινγκμπάιλ. «Η απάντησή μας παραμένει η ίδια: Χτίζουμε νέες εμπορικές σχέσεις παγκοσμίως, συνάπτουμε συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών, προστατεύουμε τη βιομηχανία μας και ενισχύουμε την ανεξαρτησία και την κυριαρχία της Ευρώπης», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μπερντ Λάνγκε ζήτησε την επιστροφή των παρανόμως καταβληθέντων δασμών. Μιλώντας στη Γερμανική Ραδιοφωνία, ο κ. Λάνγκε εκτίμησε ότι οι γερμανικές εταιρίες ή οι Αμερικανοί εισαγωγείς των προϊόντων τους έχουν έως τώρα καταβάλει τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια περισσότερα από ό,τι θα έπρεπε. Επιπλέον, όπως είπε, η συμφωνία που έχει ήδη διαπραγματευτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις ΗΠΑ στερείται πλέον βάσης. «Τώρα, μετά τη δικαστική απόφαση, υπάρχει το απόλυτο χάος. Θα πρέπει επομένως να συνομιλήσουμε εκ νέου με τους Αμερικανούς για το πώς θα προχωρήσουμε», δήλωσε και ανακοίνωσε έκτακτη συνάντηση της διαπραγματευτικής ομάδας της ΕΕ με τη νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Δευτέρα.

«Νέο γύρο αβεβαιότητας» προέβλεψε και η Γερμανική Ένωση Χημικής Βιομηχανίας (VCI). Ο διευθύνων σύμβουλός της, Βόλφραμ Γκρόσε Έντρουπ δήλωσε πριν από τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για νέους δασμούς ότι είναι πάντα πιθανοί νέοι δασμοί σε διαφορετική νομική βάση. «Η αναταραχή στην εμπορική πολιτική δεν εξαφανίζεται - απλώς αλλάζει το πεδίο δράσης. Όποιος πιστεύει ότι αυτό διευθετεί τη διαφορά στους δασμούς κάνει λάθος», τόνισε, μιλώντας στο ARD.

Στο ίδιο πνεύμα ήταν και η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Γερμανικών Βιομηχανιών (BDI), κάνοντας λόγο για «σαφή απόδειξη της υπάρχουσας διάκρισης των εξουσιών στις ΗΠΑ», αλλά χαρακτηρίζοντας και «αναμενόμενη εξέλιξη» την αναζήτηση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ εναλλακτικών τρόπων προκειμένου να παραμείνουν σε ισχύ οι δασμοί. «Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου στέλνει ένα σημαντικό μήνυμα, ότι ακόμη και σε περιόδους έντονης εμπορικής πολιτικής, οι λειτουργίες διαχωρισμού των εξουσιών και τα εκτελεστικά μέτρα υπόκεινται σε σαφή νομική εποπτεία», δήλωσε και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιριών Χονδρεμπορίου και Εξωτερικού Εμπορίου (BGA) Ντιρκ Γιαντούρα, ο οποίος μάλιστα διευκρίνισε ότι η επιστροφή καταβληθέντων δασμών είναι εξαιρετικά περίπλοκη διαδικασία, τόσο νομικά όσο και διοικητικά και δεν αναμένεται να συμβεί στο εγγύς μέλλον.