Γάλλος υπ. Εμπορίου: Η ΕΕ διαθέτει τα μέσα για να ανταποδώσει τα μέτρα του Τραμπ με τους δασμούς

«Οι Βρυξέλλες διαθέτουν τα μέσα για να ανταποδώσουν τα τελευταία δασμολογικά μέτρα των ΗΠΑ», δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Εμπορίου, καλώντας τα κράτη μέλη της ΕΕ να υιοθετήσουν «ενιαία προσέγγιση» έναντι της επιβολής πρόσθετου δασμού 10% σε όλες τις εισαγωγές από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Νικολά Φορισιέ δήλωσε στην FT ότι το Παρίσι βρίσκεται σε συνομιλίες με τους ομολόγους του στην ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ, η οποία ακολούθησε την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου ότι πολλοί από τους υφιστάμενους δασμούς που είχε επιβάλει στους εμπορικούς εταίρους του ήταν παράνομοι.

«Εάν καταστεί απαραίτητο, η ΕΕ διαθέτει τα κατάλληλα μέσα», δήλωσε ο Φορισιέ το Σάββατο.

Γάλλοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι είναι πολύ νωρίς για να γίνει πρόβλεψη σχετικά με την αντίδραση της ΕΕ, αλλά οι επιλογές περιλαμβάνουν το «εμπορικό μπαζούκα», ένα μέσο κατά της εξαναγκαστικής πρακτικής (ACI) που θα μπορούσε να επηρεάσει τις αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας.