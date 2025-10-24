Γερμανία: Ο ΥΠΕΞ Βάντεφουλ ανέβαλε επίσκεψή του στην Κίνα

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, που επρόκειτο να μεταβεί «τις ερχόμενες ημέρες στην Κίνα», θα «αναβάλει για αργότερα» το ταξίδι του, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο του, στο υπόβαθρο των εμπορικών εντάσεων ανάμεσα στο Πεκίνο και την ΕΕ.

Η ανακοίνωση αυτή γίνεται ενώ η Κίνα, πρώτη χώρα παγκοσμίως στην παραγωγή σπάνιων γαιών, επιβάλλει εμπορικούς περιορισμούς όσον αφορά αυτές τις ύλες που είναι απαραίτητες για τους υπολογιστές, τα αυτοκίνητα, την ενέργεια ή ακόμη τα όπλα, προς μεγάλη δυσαρέσκεια των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης.

«Η κινεζική πλευρά δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει αρκετά άλλα ραντεβού εκτός από εκείνο με τον Κινέζο υπουργό Εξωτερικών», είπε η εκπρόσωπος γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου της κυβέρνησης στο Βερολίνο, εκφράζοντας λύπη που «μια προσωπική επαφή βραχυπρόθεσμα δεν μπόρεσε να λάβει χώρα».

Υπογράμμισε πως «εμπορικοί περιορισμοί, κυρίως στα πεδία των σπάνιων γαιών και των ημιαγωγών, ανησυχούν πολύ τις γερμανικές επιχειρήσεις».

Η εκπρόσωπος αναφέρθηκε επίσης στη σημασία της συμβολής της Κίνας για δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία, καθώς «καμία άλλη χώρα δεν ασκεί τόση επιρροή στη Ρωσία».

Ο Βάντεφουλ «προτίθεται να συνομιλήσει σύντομα τηλεφωνικώς» με τον ομόλογό του, είπε.

Η Γερμανία επηρεάζεται ιδιαίτερα από τις εμπορικές εντάσεις με το Πεκίνο, που αφορούν κυρίως στρατηγικούς τομείς της οικονομίας της όπως αυτοί των εργαλειομηχανών και των αυτοκινήτων, που εξαρτώνται πολύ από τους κινεζικούς ημιαγωγούς.

Η υπουργός Οικονομίας της Γερμανίας Κατερίνα Ράιχε, η οποία επισκέπτεται το Κίεβο, δήλωσε πως «η Γερμανία ήταν, μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε επαφή με την κινεζική κυβέρνηση», για το θέμα αυτό.

«Προσεγγίσαμε εμείς οι ίδιοι το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου ώστε οι εξαγωγές μικροτσίπ να καταστούν και πάλι δυνατές. Αυτή τη στιγμή, η κατάσταση δεν έχει ακόμη επιλυθεί», είπε.