Γερμανία: Νέα προβλήματα με πτήσεις drones στο αεροδρόμιο του Μονάχου

Το αεροδρόμιο του Μονάχου, το δεύτερο μεγαλύτερο της Γερμανίας, αντιμετώπισε νέα προβλήματα το βράδυ της Παρασκευής, μετά από αναφορές για θεάσεις drones στην περιοχή.

Και οι δύο διάδρομοι προσγείωσης του αεροδρομίου του Μονάχου έκλεισαν για δεύτερη φορά σε λιγότερο από 24 ώρες, μετά την εμφάνιση drone, με αποτέλεσμα να εκτραπούν ή να ακυρωθούν δεκάδες πτήσεις και να εγκλωβιστούν περίπου 6.500 επιβάτες.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της ομοσπονδιακής αστυνομίας στο Μόναχο, δύο περιπολικά παρατήρησαν drones ταυτόχρονα πάνω από τον βόρειο και από τον νότιο διάδρομο του αεροδρομίου. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη άλλαξαν αμέσως πορεία και εξαφανίστηκαν χωρίς να καταστεί εφικτή η αναγνώρισή τους και δεν είναι σαφές ούτε καν το μέγεθός τους.

Στο site του αεροδρομίου αναφέρθηκε πως οι πτήσεις εκτρέπονταν μέχρι τις 08:00 του Σαββάτου (ώρα Ελλάδας), όταν και άρχισε να επανέρχεται σταδιακά η κανονική λειτουργία του αεροδρομίου.

Ο διαχειριστής του αεροδρομίου προειδοποίησε για διαταραχές καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββάτου.

Το Bloomberg ανέφερε πως η διαταραχή στο Μόναχο ακολουθεί πρόσφατα περιστατικά με drones σε όλη την Ευρώπη, τα οποία ανάγκασαν σε προσωρινές κλείσεις και μεγάλης κλίμακας εκτροπές σε σημαντικούς κόμβους, συμπεριλαμβανομένων της Κοπεγχάγης και του Όσλο, και ώθησαν τις αρχές να προειδοποιήσουν για εξελιγμένους χειριστές και ευρύτερες επιπτώσεις στην ασφάλεια.