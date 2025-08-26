Γερμανία και Καναδάς εμβαθύνουν τη συνεργασία τους σε άμυνα και κρίσιμα ορυκτά

Ο Καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς και ο Καναδός Πρωθυπουργός, Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσαν την Τρίτη ότι οι χώρες τους θα ενισχύσουν τη συνεργασία τους στην άμυνα και στα κρίσιμα μέταλλα.

«Εμβαθύνουμε τη διμερή μας συνεργασία, και το κάνουμε με μεγάλη ευγνωμοσύνη και βαθειά πεποίθηση», είπε ο Μερτς κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Κάρνεϊ στο Βερολίνο. «Ο Καναδάς και η Γερμανία έχουν πολλά κοινά», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Politico, η περαιτέρω συνεργασία έρχεται καθώς οι δασμοί του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχουν πλήξει και τις δύο χώρες, ενώ επιδιώκουν επίσης να μετατοπίσουν τις βιομηχανίες τους μακριά από την εξάρτηση από τη Ρωσία και την Κίνα.

Οι υπουργοί Οικονομικών των δύο χωρών, με στόχο αυτό, επρόκειτο να υπογράψουν συμφωνία για τα κρίσιμα μέταλλα. Η συμφωνία θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη λιθίου, σπάνιων γαιών, χαλκού, βολφραμίου, γαλλίου, γερμανίου και νικελίου, με στόχο την αντιμετώπιση του μονοπωλιακού ελέγχου της Κίνας σε υλικά που χρειάζονται για τα πάντα, από στρατιωτικό εξοπλισμό και ηλεκτρικά οχήματα έως κβαντικούς υπολογιστές.

«Μία από τις μεγάλες ευπάθειες που αποκαλύφθηκαν από τον πόλεμο στην Ουκρανία, αποκαλύφθηκε από τον Covid, αποκαλύφθηκε από τις αλλαγές στην παγκόσμια εμπορική δυναμική, είναι οι ευπάθειές μας στις εφοδιαστικές αλυσίδες, συμπεριλαμβανομένων των κρίσιμων μετάλλων και ορυκτών», είπε ο Κάρνεϊ.

Και επισήμανε πως «ο Καναδάς μπορεί να παίξει ρόλο στην επιτάχυνση αυτής της διαφοροποίησης για τη Γερμανία και για την Ευρώπη».

Όπως και στις Βρυξέλλες, το Βερολίνο επιδιώκει να μειώσει την εξάρτησή του από την Κίνα για τα λεγόμενα κρίσιμα μέταλλα που χρειάζονται για τις πράσινες, ψηφιακές και αμυντικές φιλοδοξίες της ΕΕ.

Ο Κάρνεϊ ανακοίνωσε ότι θα επισκεφθεί την Thyssenkrupp Marine Systems στη βόρεια γερμανική πόλη Κίελο αργότερα την Τρίτη.

«Βρισκόμαστε στη διαδικασία ανανέωσης του στόλου υποβρυχίων μας», είπε ο Κάρνεϊ, προσθέτοντας ότι η Thyssenkrupp Marine Systems ήταν μία από τους δύο φιναλίστ για το έργο.

Ο Κάρνεϊ και ο Μερτς δήλωσαν επίσης ότι συζήτησαν εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία.