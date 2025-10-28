Γερμανία: Η στρατηγική μας για το υδρογόνο απαιτεί αναθεώρηση για να επιτευχθούν οι στόχοι του 2030

Το ομοσπονδιακό ελεγκτικό γραφείο της Γερμανίας δήλωσε την Τρίτη ότι η στρατηγική της χώρας για το υδρογόνο δεν ανταποκρίνεται στους στόχους της, ζητώντας μια διόρθωση της πορείας για να αποφευχθεί η μη επίτευξη των στόχων του 2030 για την εγχώρια παραγωγή πράσινου υδρογόνου.

«Είναι ώρα για μια ρεαλιστική αξιολόγηση της κατάστασης», δήλωσε ο πρόεδρος του ελεγκτικού γραφείου Kay Scheller στην έκθεση, επισημαίνοντας ότι τόσο η προσφορά όσο και η ζήτηση υδρογόνου, ιδίως στον τομέα του χάλυβα, παραμένουν πολύ κάτω από τις προσδοκίες, παρά τις επιδοτήσεις δισεκατομμυρίων ευρώ.

Χωρίς προσαρμογές, η Γερμανία δεν θα επιτύχει τους στόχους της για το 2030 όσον αφορά την εγχώρια παραγωγή πράσινου υδρογόνου, και οι εισαγωγές δεν θα είναι επαρκείς για να καλύψουν το κενό, ανέφερε το ελεγκτικό γραφείο.

Εξέφρασε επίσης ανησυχίες για το υψηλό κόστος του πράσινου υδρογόνου, σημειώνοντας ότι οι μόνιμες επιδοτήσεις θα μπορούσαν να ασκήσουν μη βιώσιμη πίεση στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό. Μόνο οι δαπάνες που σχετίζονται με τις εισαγωγές θα μπορούσαν να ανέλθουν σε 3 έως 25 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2030, ανέφερε.

Το υδρογόνο, που παράγεται μέσω ηλεκτρόλυσης του νερού με τη χρήση ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας, θεωρείται βασικός παράγοντας για τη μετάβαση σε μια οικονομία με χαμηλότερες εκπομπές άνθρακα.