Γερμανία: Η CSU αντιδρά στην απόφαση Μερτς για περιορισμό των εξαγωγών όπλων στο Ισραήλ

Κρίση στο εσωτερικό της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) προκαλεί η απόφαση της γερμανικής κυβέρνησης να περιορίσει τις εξαγωγές οπλικών συστημάτων προς το Ισραήλ, μετά την ανακοίνωση του σχεδίου της ισραηλινής κυβέρνησης για νέα επίθεση στη Γάζα. Η συγκυβερνώσα βαυαρική Χριστιανοκοινωνική Ένωση (CSU) υποστηρίζει ότι δε συμμετείχε στη λήψη της απόφασης του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς και εκφράζει την έκπληξή της.

«Δε συμμετείχαμε στη λήψη της απόφασης και έχουμε εκπλαγεί από αυτήν», δήλωσαν κύκλοι της CSU στην BILD, κάνοντας λόγο για «προσβολή» εκ μέρους του εταίρου τους και υπενθυμίζοντας τις στενές σχέσεις Βαυαρίας - Ισραήλ. Ο αρχηγός της CSU και πρωθυπουργός της Βαυαρίας, Μάρκους Ζέντερ, δήλωσε μάλιστα πριν από λίγες ημέρες ότι η Γερμανία θα πρέπει να αυξήσει τη στήριξή της προς το Ισραήλ.



Παράλληλα, ενώ ο επίσης χριστιανοκοινωνιστής ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ, είχε συνάντηση με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Ισραήλ, όπου επανέλαβε τη θέση του Βερολίνου υπέρ του δικαιώματος ύπαρξης του κράτους του Ισραήλ και διαβεβαίωσε για την πλήρη υποστήριξη της Γερμανίας.