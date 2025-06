Γερμανία: Γυναίκα επιτέθηκε με μαχαίρι σε περαστικούς στο Μόναχο - Νεκρή μετά από πυροβολισμούς αστυνομικών

Σκηνικό τρόμου στην Γερμανία, με μια 30χρονη γυναίκα να μαχαιρώνει περαστικούς στο Μόναχο για αδιευκρίνιστους μέχρι στιγμής λόγους. Η γυναίκα κατάφερε να τραυματίσει πολλούς ανθρώπους, χωρίς να επιβεβαιώνεται με ακρίβεια ο αριθμός των τραυματιών.

Σύμφωνα με την BILD και την Abendblatt, η γυναίκα επιτέθηκε με μαχαίρι σε περαστικούς στο Theresienwiese, τον χώρο όπου φιλοξενείται το φθινόπωρο το Οκτόμπερφεστ.

Αστυνομικοί που περιπολούσαν την πυροβόλησαν και η γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου υπεβλήθη σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση, αλλά τελικά υπέκυψε στα τραύματά της. Τα κίνητρά της παραμένουν ασαφή, ενώ η BILD κάνει λόγο για «ψυχική νόσο».

Σε ανακοίνωσή της η αστυνομία ενημέρωσε ότι «δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος για το κοινό», ενώ άγνωστο είναι για την ώρα πόσα άτομα έχουν τραυματιστεί και σε ποια κατάσταση βρίσκονται.

🚨BREAKING: In Munich, Germany, a 30-year-old woman stabbed several members of the public at Theresienwiese around 8:00 p.m.



Police shot and seriously wounded the attacker, who is now in emergency surgery. pic.twitter.com/bzF0RG4vIS