Γερμανία: Έρευνα υπογραμμίζει την ανάγκη συνεργασίας κυβέρνησης - ιδιωτών για τα αμυντικά σχέδια

Η Γερμανία πρέπει να ενσωματώσει καλύτερα τους πόρους του ιδιωτικού τομέα στα αμυντικά της σχέδια, προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ΝΑΤΟ και στις ανάγκες της εφοδιαστικής αλυσίδας, σύμφωνα με μελέτη που πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία συμβούλων MHP, ιδιοκτησία της Porsche, το Πανεπιστήμιο Quadriga του Βερολίνου και την εσωτερική εταιρεία συμβούλων των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων, όπως ανακοινώθηκε την Παρασκευή.

Η Γερμανία διαθέτει επιχειρησιακό σχέδιο για περιόδους κρίσης ή πολέμου, κατά τις οποίες θα υποστηρίζει και το ΝΑΤΟ. Το σχέδιο αυτό τέθηκε σε εφαρμογή μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Αν και οι λεπτομέρειες δεν είναι γνωστές, η μελέτη που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή ανέφερε ότι οι κύριες προκλήσεις του σχεδίου αφορούν τα logistics. Σε περίπτωση κρίσης, έως και 800.000 στρατιωτικοί θα πρέπει να μετακινηθούν και να παραμείνουν στη Γερμανία για έξι μήνες, σύμφωνα με τη μελέτη.

Η μελέτη υπογράμμισε ότι χώρες όπως η Φινλανδία, η Σουηδία, η Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν ήδη μια πολύ βαθύτερη συνεργασία μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών.

«Οι πόροι του ιδιωτικού τομέα δεν είναι μια επιλογή, αλλά μια αναγκαιότητα», ανέφεραν οι εμπλεκόμενοι στη μελέτη.

«Πρέπει να μεταφέρουμε αυτή την τεχνογνωσία για να προστατευτούμε από ένα σενάριο που δεν πρέπει ποτέ να συμβεί», δήλωσε ο Χένινγκ Σούλτσε, συνεργάτης της MHP, στο Reuters.

Η μελέτη πρότεινε τη δημιουργία ενός «ψηφιακού κόμβου εφοδιασμού στη Γερμανία» που θα συνδέει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από ιδιωτικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης, μεταφοράς και εφοδιασμού, όπως εργοστάσια, με τις ανάγκες του στρατού ή του υπουργείου, καθώς και την υλοποίηση πιλοτικών προγραμμάτων σε ανταπόκριση στις στρατιωτικές απαιτήσεις.

Τόνισε την ανάγκη για κίνητρα για τις εταιρείες και υπογράμμισε τη σημασία της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας για την υποστήριξη των μεταφορών.

«Το επόμενο βήμα είναι να εξοικειωθούν οι πολιτικοί, διοικητικοί και στρατιωτικοί υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων με τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που προσφέρει η (συνεργασία ιδιωτικού τομέα-στρατού) και να τους ενθαρρύνουμε να δοκιμάσουν το προτεινόμενο μοντέλο», ανέφερε η έκθεση.

Υπάρχουν συνομιλίες μεταξύ των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων και του υπουργείου άμυνας, οι οποίες θα συνεχιστούν τις επόμενες εβδομάδες και μήνες, δήλωσε ο Σούλτσε.