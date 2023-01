Γερμανία: Δύο νεκροί και τραυματίες από επίθεση άνδρα με μαχαίρι σε τρένο

Ένας άνδρας επιτέθηκε σε επιβάτες στο περιφερειακό τρένο RE 7, κοντά στην περιοχή Μπρόκστεντ στο Σλέσβιγκ-Χολστάιν, ενώ εκτελούσε το δρομολόγιο από το Κίελο προς το Αμβούργο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άτομα και να τραυματιστούν επτά.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 3:00 το μεσημέρι (τοπική ώρα). Εκπρόσωπος της ομοσπονδιακής αστυνομίας στο βόρειο κρατίδιο Σλέσβιχ-Χολστάιν επιβεβαίωσε ότι υπήρξε επίθεση με μαχαίρι με θύματα, αλλά δεν μπόρεσε να δώσει ακριβή στοιχεία.

