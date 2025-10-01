Επιθεώρηση κρίσιμων υποδομών και εγκαταστάσεων εκτιμάται ότι πραγματοποιούσαν τα δύο drones που εντοπίστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα πάνω από το Κίελο, στο Σλέσβιγκ-Χολστάιν.

Όπως αποκαλύπτει το περιοδικό Der Spiegel, σύμφωνα με εσωτερικό σημείωμα της αστυνομίας του κρατιδίου, οι αρχές ερευνούν την υποψία τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, που εντοπίστηκαν την προηγούμενη Πέμπτη, να βρέθηκαν στην περιοχή προκειμένου να καταγράψουν πληροφορίες σχετικά με κρίσιμες υποδομές, περιλαμβανομένων των ναυτικών εγκαταστάσεων της Τhyssenkrup, ενός σταθμού παραγωγής ενέργειας, του πανεπιστημιακού νοσοκομείου του Κιέλου, της έδρας της κρατιδιακής κυβέρνησης και του διυλιστηρίου Χάιντε, το οποίο τροφοδοτεί το αεροδρόμιο του Αμβούργου με κηροζίνη.

Σύμφωνα με το εσωτερικό σημείωμα, τα drones πετούσαν σε παράλληλες διαδρομές, προκειμένου να μετρήσουν με ακρίβεια τις επίγειες εγκαταστάσεις.

Παρόμοια περιστατικά με drones, τα οποία κινούνταν «συντονισμένα και σε σμήνος», καταγράφηκαν την περασμένη εβδομάδα πάνω από βάση της Bundeswehr στο Μεκλεμβούργο - Δυτική Πομερανία και πάνω από τη ναυτική διοίκηση στο λιμάνι του Ροστόκ.

Υπό το φως των νέων αναγκών, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ανακοίνωσε τη δημιουργία κοινού κέντρου αντιτρομοκρατίας για την αστυνομία και τις ένοπλες δυνάμεις, με τον ομοσπονδιακό υπουργό Εσωτερικών, Αλεξάντερ Ντόμπριντ να κάνει λόγο για «υψηλού επιπέδου» απειλή και να περιγράφει το έργο ως «επείγον».