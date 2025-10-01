Γερμανία: Επαναλειτουργεί το Oktoberfest, μετά τις απειλές για βόμβα και ένα νεκρό στο Μόναχο

Το Oktoberfest θα ξανανοίξει το βράδυ της Τετάρτης, αφού η αστυνομία δεν βρήκε τίποτα ύποπτο σε μια μεγάλη επιχείρηση που προκλήθηκε από μια απειλή βόμβας και την ανακάλυψη εκρηκτικών σε ένα κτίριο κατοικιών στο Μόναχο, μετά από ένα περιστατικό που άφησε τουλάχιστον ένα άτομο νεκρό.

«Δεν βρήκαμε τίποτα ασυνήθιστο που θα μπορούσε να σχετίζεται με αυτό το πιθανό σενάριο απειλής», δήλωσε στους δημοσιογράφους ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας του Μονάχου, προσθέτοντας ότι στην έρευνα συμμετείχαν σχεδόν 30 σκυλιά ανίχνευσης από όλη τη Βαυαρία.

Το φεστιβάλ, το οποίο πέρυσι προσέλκυσε 6,7 εκατομμύρια επισκέπτες που κατανάλωσαν περίπου 7 εκατομμύρια λίτρα μπύρας, θα ξανανοίξει στις 18:30 της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με την ιστοσελίδα του.

Την Τετάρτη, οι επισκέπτες, ντυμένοι με παραδοσιακές φορεσιές, περίμεναν νευρικά έξω από τον χώρο. Το φεστιβάλ άνοιξε στις 20 Σεπτεμβρίου και θα λήξει στις 5 Οκτωβρίου.

Η αστυνομία το είχε κλείσει λόγω μιας αβέβαιης κατάστασης που αφορούσε εκρηκτικά σε ένα σπίτι στο βόρειο Μόναχο, όπου έλαβε χώρα πυροβολισμός μεταξύ μελών της οικογένειας και απειλή κατά του Oktoberfest.

Η ακριβής σχέση μεταξύ των δύο δεν είναι σαφής.

Η αστυνομία δήλωσε ότι το κτίριο είχε πυρποληθεί σκόπιμα λόγω μιας οικογενειακής διαμάχης και ότι ένα άτομο είχε χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ειδικές δυνάμεις κλήθηκαν για να εξουδετερώσουν τις παγίδες που βρέθηκαν στο κτίριο, ενώ οι γείτονες σε ακτίνα 200 μέτρων εκκενώθηκαν.

Κοντά στο κτίριο βρέθηκαν επίσης ένα καμένο φορτηγάκι και αυτοκίνητα που είχαν υποστεί ζημιές από τη φωτιά.

Νωρίτερα, η αστυνομία ανέφερε ότι ένας 57χρονος Γερμανός ήταν ύποπτος για την πυρπόληση ενός κτιρίου λόγω οικογενειακής διαμάχης.

Τα αρχικά ευρήματα έδειχναν ότι ο ύποπτος αυτοκτόνησε κοντά σε μια λίμνη. Σύμφωνα με την αστυνομία, μετέφερε ένα σακίδιο που πιστεύεται ότι περιείχε έναν εκρηκτικό μηχανισμό που έπρεπε να εξουδετερωθεί.

Η Bild και άλλα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο ύποπτος είχε πυροβολήσει θανάσιμα τον πατέρα του και ότι η διαμάχη αφορούσε την κληρονομιά. Η αστυνομία δήλωσε ότι εξακολουθεί να προσπαθεί να διαπιστώσει αν υπήρχε κάποιος άλλος στο κτίριο.

Δύο άλλα άτομα τραυματίστηκαν στο περιστατικό, σύμφωνα με την αστυνομία, η 81χρονη γερμανίδα μητέρα του υπόπτου και η 21χρονη κόρη του, η οποία είναι γερμανίδα-βραζιλιάνα πολίτης.