Γερμανία: Εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός - Επενδύσεις στην οικονομία και ενίσχυση της άμυνας

Η Bundestag ενέκρινε την Πέμπτη τον πρώτο Προϋπολογισμό της χώρας μετά την ψήφιση των ριζικών μεταρρυθμίσεων για τη χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων νωρίτερα φέτος, εξασφαλίζοντας επενδύσεις ρεκόρ για την αναζωογόνηση της οικονομίας και δεσμευόμενο παράλληλα για αύξηση των αμυντικών δαπανών.

Ο προϋπολογισμός για το 2025 προβλέπει συνολικές επενδύσεις ύψους σχεδόν 116 δισ.ευρώ, οι οποίες κατέστησαν δυνατές χάρη σε ένα ταμείο υποδομών ύψους 500 δισ.ευρώ και σε μια εξαίρεση από τους κανόνες χρέους για τις αμυντικές δαπάνες που εγκρίθηκε τον Μάρτιο.

Ο υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπεϊλ χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό ως «τεράστια αλλαγή παραδείγματος στη γερμανική δημοσιονομική πολιτική», μιλώντας στους βουλευτές πριν από την ψηφοφορία στο Bundestag, το κάτω σώμα του γερμανικού κοινοβουλίου.

Η Γερμανία απομακρύνθηκε από δεκαετίες δημοσιονομικού συντηρητισμού, με την ελπίδα ότι οι δημόσιες επενδύσεις θα δώσουν ώθηση στην υποτονική οικονομία, ενώ ο ενισχυμένος αμυντικός προϋπολογισμός στοχεύει στην εξασφάλιση μελλοντικής στρατιωτικής υποστήριξης για την Ουκρανία και στην επίτευξη πιο φιλόδοξων στόχων δαπανών για τους συμμάχους του ΝΑΤΟ.

Η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης λειτουργεί με προσωρινό προϋπολογισμό φέτος, μετά την κατάρρευση της προηγούμενης κυβερνητικής συμμαχίας τον περασμένο Νοέμβριο, χωρίς να υπάρχει χρόνος για την έγκριση των σχεδίων δαπανών για το 2025.

Ο βασικός προϋπολογισμός για το τρέχον έτος καλύπτει δαπάνες ύψους 502,5 δισ. ευρώ.

Προσθέτοντας τις επενδύσεις από το ταμείο υποδομών και ένα άλλο ταμείο ύψους 100 δισ.ευρώ για την άμυνα, που δημιουργήθηκε από τον πρώην καγκελάριο Όλαφ Σολτς μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο προϋπολογισμός έχει συνολικό μέγεθος 591 δισ. ευρώ.

Ο βασικός προϋπολογισμός προβλέπει δανεισμό 81,8 δισ. ευρώ το 2025.

Ο συνολικός δανεισμός αυξάνεται σε 143,2 δισ., συν 37,2 δισ. ευρώ από το ειδικό ταμείο υποδομών και 24,1 δισ. από το ειδικό ταμείο για την άμυνα, σύμφωνα με εκπρόσωπο του υπουργείου Οικονομικών.

Με το σχέδιο για το 2025 να έχει εξασφαλιστεί, το επίκεντρο της νέας κυβέρνησης μετατοπίζεται στους προϋπολογισμούς για τα επόμενα χρόνια, με δύσκολες συζητήσεις να αναμένονται, καθώς το CDU πιέζει για περικοπές στις κοινωνικές παροχές, προκαλώντας την αντίδραση των σοσιαλδημοκρατών εταίρων τους.

Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει επί του παρόντος ένα κενό 30 δισ. ευρώ στο δημοσιονομικό της σχέδιο για το 2027.

«Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τεράστιες προκλήσεις σε αυτό το θέμα», δήλωσε ο Κλίνγκμπεϊλ, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι είναι βέβαιος ότι θα βρεθεί λύση.

Το κοινοβούλιο αναμένεται να ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα τη συζήτηση του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2026, με την τελική έγκριση να αναμένεται τον Νοέμβριο.