Γερμανία: Εγκρίθηκε το αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο συντάξεων χωρίς τη στήριξη της αντιπολίτευσης

Η κυβερνητική συμμαχία της Γερμανίας εξασφάλισε την Παρασκευή πλειοψηφία για να περάσει ένα αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο για τις συντάξεις στο κοινοβούλιο χωρίς τη βοήθεια της αντιπολίτευσης, παρά τις επιφυλάξεις της νεολαίας του συντηρητικού κόμματος του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς.

Ήταν εδώ και καιρό αβέβαιο αν η συμμαχία, η οποία διαθέτει οριακή κυβερνητική πλειοψηφία, θα κατάφερνε να συγκεντρώσει αρκετές ψήφους από μόνη της για να περάσει το νομοσχέδιο, σύμφωνα με το Reuters.

Το κόμμα της αντιπολίτευσης της άκρας αριστεράς, Die Linke (Αριστερό Κόμμα), είχε ανακοινώσει ότι θα απείχε, ώστε η συμμαχία να χρειάζεται συνολικά λιγότερες ψήφους για να επιτύχει την πλειοψηφία.

Η κοινοβουλευτική καταμέτρηση έδειξε, ωστόσο, ότι η συμμαχία θα είχε περάσει το νομοσχέδιο ακόμη και χωρίς τις αποχές του Αριστερού Κόμματος, καθώς μόνο επτά συντηρητικοί βουλευτές ψήφισαν κατά του νομοσχεδίου.