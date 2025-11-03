Γερμανία: Drone κοντά στο αεροδρόμιο της Βρέμης

Ο εντοπισμός drone κοντά στο αεροδρόμιο της Βρέμης προκάλεσε χθες Κυριακή για περίπου μία ώρα αναστάτωση στο πτητικό πρόγραμμα. Σύμφωνα με την αστυνομία, δεν κατέστη εφικτό να αναγνωριστεί η προέλευση ή ο χειριστής του μη επανδρωμένου αεροσκάφους.

Η εναέρια κυκλοφορία στο αεροδρόμιο της Βρέμης διακόπηκε από τις 20:30 έως τις 21:22 (ώρες Ελλάδας), όταν εντοπίστηκε drone να πετά σε περιοχή γειτνιάζουσα του αεροδρομίου. Ο έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας ανέστειλε άμεσα όλες τις απογειώσεις και προσγειώσεις, με αποτέλεσμα τουλάχιστον μια πτήση να καθυστερήσει και άλλη μία να εκτραπεί και να προσγειωθεί τελικά στο αεροδρόμιο του Αμβούργου.

Προ ημερών στο αεροδρόμιο Βερολίνου/Βρανδεμβούργου ανεστάλησαν για δύο ώρες όλες οι πτήσεις, λόγω του εντοπισμού drone στην περιοχή. Τον προηγούμενο μήνα καταγράφηκαν δύο παρόμοια επεισόδια στο Μόναχο, τα οποία προκάλεσαν επί ώρες χάος στον δεύτερο μεγαλύτερο αερολιμένα της Γερμανίας.

Τα drones αποτελούν σημαντικό κίνδυνο για την ασφάλεια, ιδιαίτερα κοντά σε αεροδρόμια και στη Γερμανία απαγορεύονται σε ακτίνα 1,5 χιλιομέτρου από τα αυτά, καθώς μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τις απογειώσεις και τις προσγειώσεις.

Τα περιστατικά με τον εντοπισμό drones κοντά σε γερμανικά αεροδρόμια έχουν το τελευταίο διάστημα πυκνώσει ιδιαίτερα και η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε τη δημιουργία ειδικού κέντρου συντονισμού της αντιμετώπισης τους, ενώ πλέον εξουσιοδότησε την αστυνομία να τα καταρρίπτει αν απαιτείται.