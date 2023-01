Το Βερολίνο θα εγκρίνει την εξαγωγή των γερμανικών αρμάτων Leopard από την Πολωνία στην Ουκρανία, μεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg, επικαλούμενο ανώτερους αξιωματούχους που θέλησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους.

Ως γνωστόν, η Πολωνία ζήτησε επίσημα την εξουσιοδότηση νωρίτερα την Τρίτη.

Η γερμανική νομοθεσία απαιτεί έγκριση για την επανεξαγωγή του στρατιωτικού της εξοπλισμού, που σημαίνει ότι εκατοντάδες τανκς Leopard στην Ευρώπη μπορούν να σταλούν στην Ουκρανία με τη συγκατάθεση του Βερολίνου.

Υπενθυμίζεται πως προ ολίγου, ο Γερμανός υφυπουργός Οικονομικών, Σβεν Γκίγκολντ, είχε αποκαλύψει ότι η γερμανική κυβέρνηση θα χειριστεί επειγόντως το αίτημα της Πολωνίας για τα Leopard.

«Ένα μόνο μπορώ να σας πω: Θα εργαστούμε επειγόντως για να λάβουμε μια απόφαση», είπε ο Σβεν Γκίγκολντ σε συνέδριο άμυνας στο Βερολίνο που διοργάνωσε η Handelsblatt, προσθέτοντας ότι το υπουργείο Άμυνας πρωτοστατεί στο θέμα.

Από το πρωί, ο Πολωνός υπουργός Άμυνας γνωστοποίησε πως η Γερμανία έλαβε επίσημο αίτημα της Πολωνίας για την επανεξαγωγή αρμάτων μάχης Leopard 2 στην Ουκρανία, καθώς η Βαρσοβία αυξάνει την πίεση προς το Βερολίνο για να δώσει την έγκρισή του.

Η Ουκρανία θέλει τα γερμανικής κατασκευής Leopard 2, ένα από τα πιο διαδεδομένα δυτικά άρματα μάχης, για να τη βοηθήσει να διασπάσει τις ρωσικές γραμμές και να ανακαταλάβει εδάφη φέτος.

Η Γερμανία, η έγκριση της οποίας απαιτείται για τις επανεξαγωγές των Leopard, έχει κρατήσει στάση αναμονής, φοβούμενη να ωθήσει τη Μόσχα σε κλιμάκωση της σύγκρουσης.

"Οι Γερμανοί έχουν ήδη λάβει το αίτημά μας για άδεια μεταφοράς αρμάτων μάχης Leopard 2 στην Ουκρανία", έγραψε ο Mariusz Blaszczak στο Twitter.

Niemcy otrzymali już nasz wniosek o wyrażenie zgody na przekazanie czołgów Leopard 2 na Ukrainę. Apeluję także do strony niemieckiej o przyłączenie się do koalicji państw wspierających Ukrainę czołgami Leopard 2. To nasza wspólna sprawa, bo chodzi o bezpieczeństwo całej Europy! pic.twitter.com/9oMQihI83Z