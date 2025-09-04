Γερμανία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε ανθρώπους στο Βερολίνο - Αναφορές για τρία παιδιά ελαφρώς τραυματισμένα

Ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε ανθρώπους στο Βερολίνο, τραυματίζοντας αρκετούς ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και τρία παιδιά, τα οποία διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την Bild.

Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα, ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε μια ομάδα παιδιών (7 έως 8 ετών) στο Berlin-Wedding το μεσημέρι της Πέμπτης.

Το ατύχημα συνέβη γύρω στις 1:10 μ.μ. στη γωνία Ζέεστρασε και Ντόναγκέστελ.

Σύμφωνα με την BILD, τρία από τα 15 παιδιά τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο κοντινό νοσοκομείο Virchow.

Μια γυναίκα που είχε υπό την εποπτεία της τα παιδιά πιστεύεται ότι έχει τραυματιστεί σοβαρά, σύμφωνα με τα αρχικά ευρήματα και μεταφέρθηκε επίσης στο νοσοκομείο.

Ο οδηγός της BMW δεν τραυματίστηκε και φωτογραφίες τον δείχνουν να ακουμπάει στο αυτοκίνητό του και να ανακρίνεται από την αστυνομία. Το μπροστινό αριστερό φανάρι του αυτοκινήτου έχει υποστεί ζημιά.

Η αστυνομία και οι πυροσβέστες βρίσκονται ακόμα στο σημείο, ασφαλίζοντας τον τόπο του ατυχήματος και φροντίζοντας τα παιδιά.





