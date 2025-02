Βερολίνο: Επίθεση με μαχαίρι στο Μουσείο Ολοκαυτώματος - Ένας βαριά τραυματίας

Άνδρας δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι το απόγευμα της Παρασκευής και τραυματίστηκε σοβαρά στο Μνημείο του Ολοκαυτώματος, στο Βερολίνο, σύμφωνα με την εφημερίδα Tagesspiegel.

Σύμφωνα με αυτήν την πηγή η αστυνομία έχει αποκλείσει το κέντρο της πόλης και διεξάγει έρευνες. Τα γερμανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι στον τόπο του εγκλήματος, βρέθηκε ένα ματωμένο μαχαίρι, ενώ διεξάγονται έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη, ο οποίος πρόλαβε να διαφύγει.

«Γύρω στις 18:00 τοπική ώρα, ένας άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά από άγνωστο», έγραψε η γερμανική αστυνομία στο X, προσθέτοντας ότι «οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη». «Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο», συνεχίζει η ανακοίνωση.

🔴 In Berlin-Mitte ist es am Freitagabend zu einer Messerattacke gekommen. Dabei sollen mehrere Personen in der Nähe des Holocaust-Mahnmals verletzt worden sein, eine davon schwer. Nach dem Täter wird nach Informationen von NIUS gefahndet. https://t.co/m6GpZIZz3o pic.twitter.com/YI1DHoMQM4