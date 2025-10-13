Γερμανία: Αίρονται οι περιορισμοί στις εξαγωγές όπλων στο Ισραήλ

Ο αντικαγκελάριος της Γερμανίας Λαρς Κλινγκμπάιλ έκανε σαφές χθες Κυριακή ότι το Βερολίνο θα προχωρήσει στην άρση των περιορισμών ως προς τις άδειες εξαγωγής στρατιωτικού εξοπλισμού στο Ισραήλ, που ανακοίνωσε η κυβέρνηση του χριστιανοδημοκράτη Φρίντριχ Μερτς τον Αύγουστο, αντιδρώντας στην κλιμάκωση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας.

Η μεταβολή, την οποία ανήγγειλε ο κ. Κλινγκμπάιλ σε δηλώσεις του στο γερμανικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο ARD χθες βράδυ, ακολουθεί την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός του Ισραήλ και της Χαμάς την Παρασκευή· καταγράφεται καθώς σήμερα οργανώνεται «σύνοδος ειρήνης» στην Αίγυπτο.

«Θα επανεκτιμήσουμε την κατάσταση», απάντησε ο σοσιαλδημοκράτης αντιπρόεδρος της γερμανικής κυβέρνησης ερωτηθείς για τις εξαγωγές γερμανικών όπλων στο Ισραήλ.

Η Γερμανία είναι ο δεύτερος κυριότερος προμηθευτής στρατιωτικού εξοπλισμού στο Ισραήλ, μετά τις ΗΠΑ, και συγκαταλέγεται στους πιο σθεναρούς υποστηρικτές του στην Ευρώπη, εν μέρει για ιστορικούς λόγους.

Τον Αύγουστο ωστόσο το Βερολίνο ανέστειλε εξαγωγές οπλικών συστημάτων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στη Λωρίδα της Γάζας, κάτι που έγινε για πρώτη φορά μετά την ενοποίηση της Γερμανίας.

Ο Γερμανός καγκελάριος Μερτς αναμένεται να συμμετάσχει στη σημερινή σύνοδο στο Σαρμ ελ Σέιχ.