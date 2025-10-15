Γερμανία: Αφορολόγητο «τυράκι» στους συνταξιούχους για επιστροφή στην εργασία

Το υπουργικό συμβούλιο της Γερμανίας ενέκρινε την Τετάρτη ένα σχέδιο νόμου που ενθαρρύνει την εργασία μετά τη συνταξιοδότηση, επιτρέποντας σε όσους το κάνουν να κερδίζουν έως και 2.000 ευρώ το μήνα αφορολόγητα, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η έλλειψη εργατικού δυναμικού στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης.

Η αλλαγή θα τεθεί σε ισχύ στις αρχές του 2026 και αναμένεται να κοστίσει στο κράτος 890 εκατομμύρια ευρώ (1,03 δισεκατομμύρια δολάρια) ετησίως σε απώλεια φορολογικών εσόδων από το 2026 έως το 2030, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που είδε το Reuters την περασμένη εβδομάδα.

Το 2030, ο ενεργός πληθυσμός της Γερμανίας θα έχει πιθανώς μειωθεί κατά 6,3 εκατομμύρια άτομα σε σχέση με το 2010, σύμφωνα με έκθεση του υπουργείου Εσωτερικών για τη δημογραφία. Αυτό θα οδηγήσει σε μείωση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) ανά άτομο, καθώς θα υπάρχουν λιγότεροι εργαζόμενοι για κάθε συνταξιούχο.

Τα γερμανικά μέτρα για την ενθάρρυνση των εργαζομένων να συνταξιοδοτηθούν αργότερα έρχονται σε μια εποχή που οι κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη στρέφονται προς τις συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις για να αντιμετωπίσουν την έλλειψη εργατικού δυναμικού και να ελαφρύνουν το βάρος των συνταξιοδοτικών τους συστημάτων.

Ωστόσο, πρόκειται για ένα θέμα που διχάζει την πολιτική σκηνή και μπορεί να έχει υψηλό πολιτικό κόστος για τις κυβερνήσεις, όπως φαίνεται στην περίπτωση της Γαλλίας.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ανέστειλε την Τρίτη μια ιστορική μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος που επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ το 2023, μέχρι μετά τις προεδρικές εκλογές του 2027, υποκύπτοντας στην πίεση των αριστερών βουλευτών που είχαν απαιτήσει μια τέτοια κίνηση για να εξασφαλίσουν την πολιτική του επιβίωση.