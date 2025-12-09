Γερασίμοφ: H κατάληψη του Ποκρόφσκ σημαντικό βήμα για τον έλεγχο όλου του Ντονμπάς

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας, Βαλέρι Γκεράσιμοφ, δήλωσε την Τρίτη ότι οι ρωσικές δυνάμεις προωθούνται σε όλο το μέτωπο στην Ουκρανία και έχουν καταλάβει περισσότερο από το 30% των κτιρίων στην ανατολική πόλη Μυρνοχράντ, σύμφωνα με το Reuters.

«Η κατάληψη του Ποκρόφσκ αποτελεί σημαντικό βήμα για τον έλεγχο όλου του Ντονμπάς», τόνισε ο Γερασίμοφ.

Σε συνάντηση στο αρχηγείο με αξιωματικούς της Κεντρικής Ομάδας που μάχεται στην περιοχή Ντνιπροπετρόφσκ της Ουκρανίας, ο Γεράσιμοφ δήλωσε ότι ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είχε διατάξει την ήττα των ουκρανικών δυνάμεων στο Μυρνογκράντ, μια πόλη με προπολεμικό πληθυσμό περίπου 46.000 κατοίκων ανατολικά του Ποκρόφσκ.

«Η Ρωσία ελέγχει περισσότερο από το 30% των κτιρίων στη Μυρνοχράντ», επεσήμανε.

Η Ρωσία, η οποία χρησιμοποιεί το σοβιετικό όνομα Κρασνοαρμέισκ για να αναφερθεί στο γειτονικό Ποκρόφσκ, δηλώνει ότι έχει καταλάβει ολόκληρη την πόλη και ισχυρίζεται ότι έχει επίσης περικυκλώσει τις ουκρανικές δυνάμεις στο Μυρνογκράντ, το οποίο οι Ρώσοι αποκαλούν Ντιμίτροφ.

Η Ουκρανία έχει επανειλημμένα αρνηθεί τους ισχυρισμούς της Ρωσίας ότι το Ποκρόφσκ έχει πέσει και υποστηρίζει ότι οι δυνάμεις της εξακολουθούν να ελέγχουν μέρος της πόλης και να αντιστέκονται στη Μυρνογκράντ.

Η Ρωσία ελέγχει επί του παρόντος το 19,2% της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε το 2014, του Λουγκάνσκ, περισσότερο από το 80% του Ντόνετσκ, περίπου το 75% της Χερσώνας και της Ζαπορίζια, καθώς και τμήματα των περιφερειών Χάρκοβο, Σούμι, Μικολάιβ και Ντνιπροπετρόφσκ.

Η Ουκρανία δηλώνει ότι διατηρεί τις αμυντικές της γραμμές και αναγκάζει τη Ρωσία να πληρώσει υψηλό τίμημα για τα σχετικά μικρά κέρδη που έχει αποκομίσει.

Ο Πούτιν δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η Ρωσία θα αναλάβει τον πλήρη έλεγχο της περιοχής Ντονμπάς της Ουκρανίας με τη βία, εκτός αν οι ουκρανικές δυνάμεις αποσυρθούν, κάτι που το Κίεβο έχει απορρίψει κατηγορηματικά.