Γεωργία: Νέα επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας έξω από τη Βουλή (vid)

Η γεωργιανή αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων σήμερα το βράδυ σε μια απόπειρα να διαλύσει διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κτίριο του κοινοβουλίου στο κέντρο της πρωτεύουσας Τυφλίδα, για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στον νόμο περί «ξένων πρακτόρων».

Λίγο νωρίτερα, η αστυνομία χρησιμοποίησε αντλίες νερού κατά των διαδηλωτών, ορισμένοι από τους οποίους προσπάθησαν να εισβάλουν στο κτίριο της Βουλής.

On the second day of protests in #Georgia, people surrounded the parliament building and are trying to get inside. Police used water cannons and tear gas.



Protests in the country continue due to the adoption of the law on "foreign agents" in the first reading. pic.twitter.com/LynhchGHZw