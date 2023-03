Γεωργία: Χιλιάδες διαδηλωτές πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας (vid)

Χιλιάδες άνθρωποι συμμετέχουν για δεύτερη συνεχή ημέρα την Τετάρτη σε ογκώδεις διαδηλώσεις στην Τιφλίδα, διαμαρτυρόμενοι κατά του νόμου περί «ξένων πρακτόρων», ο οποίος, σύμφωνα με τους επικριτές του, σηματοδοτεί μια αυταρχική στροφή που βλάπτει τις πιθανότητες της Γεωργίας να αποκτήσει στενότερους δεσμούς με την Ευρώπη.

Το κοινοβούλιο της Γεωργίας ενέκρινε χθες σε πρώτη ανάγνωση νόμο, ο οποίος απαιτεί από κάθε οργάνωση που λαμβάνει πάνω από το 20% της χρηματοδότησής της από το εξωτερικό να εγγράφεται ως «ξένος πράκτορας», διαφορετικά θα της επιβάλλονται σημαντικά πρόστιμα.

Το κυβερνών κόμμα «Γεωργιανό Όνειρο» λέει ότι έχει ως πρότυπο την αμερικανική νομοθεσία που χρονολογείται από τη δεκαετία του 1930. Οι επικριτές του, συμπεριλαμβανομένης της προέδρου της χώρας Σαλόμε Ζουραμπισβίλι, λένε ότι θυμίζει τον ρωσικό νόμο που χρησιμοποιεί το Κρεμλίνο για να πατάξει τη διαφωνία.

Protest in front of the Parliament of #Georgia against the law "On Foreign Agents"



Students, participants of the "Women's March" and ordinary citizens have already come to the parliament building in #Tbilisi. pic.twitter.com/31bByHT6Nk — NEXTA (@nexta_tv) March 8, 2023

Στις βίαιες συγκρούσεις που πραγματοποιήθηκαν το βράδυ, οι διαδηλωτές πέταξαν βόμβες μολότοφ και πέτρες στην αστυνομία, η οποία έκανε χρήση δακρυγόνων και κανονιών νερού για να διαλύσει το πλήθος. Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι συνελήφθησαν 66 άτομα.

Οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν εκ νέου σήμερα το απόγευμα με μια πορεία για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, η οποία είναι αργία στη Γεωργία. Οι διαδηλωτές κρατούσαν σημαίες της Γεωργίας και της ΕΕ στην κεντρική λεωφόρο Ρουσταβέλι προς το κοινοβούλιο, φωνάζοντας το σύνθημα «Όχι στον ρωσικό νόμο».

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης απηύθυναν έκκληση να συνεχισθούν για δεύτερη νύχτα οι μαζικές διαδηλώσεις έξω από το κοινοβούλιο.

Το θέμα έχει βαθύνει το χάσμα μεταξύ του κόμματος «Γεωργιανό Όνειρο», το οποίο ηγείται της κυβέρνησης και έχει την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, και της προέδρου Ζουραμπισβίλι, μιας φιλοευρωπαίας που έχει απομακρυνθεί από το κόμμα από τότε που εξελέγη με την υποστήριξή του το 2018.

Η ίδια έχει εκφράσει την υποστήριξη της προς τους διαδηλωτές, δηλώνοντας χθες ότι οι νομοθέτες που ψήφισαν το σχέδιο νόμου παραβίασαν το σύνταγμα. Δεσμεύτηκε επίσης να ασκήσει βέτο στο νομοσχέδιο αν φτάσει στο γραφείο της, αν και το κοινοβούλιο μπορεί να υπερκεράσει ένα προεδρικό βέτο για να επιβάλει την ψήφιση νόμων.

A huge new pro-EU protest officially started in front of the Georgian Parliament in Tbilisi 2 minutes ago.



All eyes on Georgia tonight.



🇬🇪 pic.twitter.com/D1faRFHzLg — Visegrád 24 (@visegrad24) March 8, 2023

Οι επικριτές λένε ότι το «Γεωργιανό Όνειρο» είναι πολύ κοντά στη Ρωσία και έχει οδηγήσει τη χώρα σε μια κατεύθυνση αυξανόμενης καταστολής τα τελευταία χρόνια. Η γεωργιανή κοινωνία είναι έντονα κατά της Μόσχας μετά από χρόνια σύγκρουσης με τη Ρωσία για το καθεστώς των υποστηριζόμενων από τη Μόσχα αποσχισθεισών περιοχών της Αμπχαζίας και της Νότιας Οσετίας.

Ο πρόεδρος του «Γεωργιανού Ονείρου» Ιράκλι Κομπακχίντζε υπερασπίστηκε και πάλι σήμερα το νομοσχέδιο, λέγοντας ότι θα βοηθήσει να ξεριζωθούν όσοι εργάζονται ενάντια στα συμφέροντα της χώρας και της ισχυρής Γεωργιανής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ο ίδιος επέκρινε τη «ριζοσπαστική αντιπολίτευση» της Γεωργίας για την υποκίνηση των διαδηλωτών να προβούν σε «πρωτοφανή βία» κατά τη διάρκεια των χθεσινών συγκεντρώσεων, σύμφωνα με τα γεωργιανά πρακτορεία ειδήσεων.

Αρκετοί αξιωματούχοι της ΕΕ έχουν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τον νόμο.

«Η έγκριση αυτού του νόμου περί ‘’ξένης επιρροής’’ δεν είναι συμβατή με την πορεία προς την ΕΕ, την οποία επιθυμεί η πλειοψηφία στη Γεωργία», ανέφερε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ σε ένα tweet που ανάρτησε σήμερα.

Πέρυσι οι Βρυξέλλες απέρριψαν τις προσπάθειες της Τιφλίδας να γίνει υποψήφια χώρα για ένταξη στην ΕΕ, λέγοντας ότι πρέπει να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις σε τομείς όπως το κράτος δικαίου, η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης.

Impressive scene on Rustaveli right now. The extremely large crowd came once again to express their support to Georgia's European future and protest the draft on foreign agents. pic.twitter.com/6wm7K4Tyo3 — Mariam Nikuradze (@mari_nikuradze) March 8, 2023

