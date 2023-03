Νέα βίαια επεισόδια στη Γεωργία: Δακρυγόνα, αντλίες νερού και δεκάδες συλλήψεις (pics&vids)

Χρήση δακρυγόνων, αντλιών νερού και χειροβομβίδων κρότου λάμψης έκανε η αστυνομία της Γεωργίας για να διαλύσει νέα διαδήλωση μπροστά από το κοινοβούλιο στην πρωτεύουσα Τμπιλίσι κατά του νομοσχεδίου περί «ξένων πρακτόρων», το οποίο ενέκρινε χθες Τρίτη σε πρώτη ανάγνωση η γεωργιανή βουλή.

Νωρίτερα η αστυνομία συγκρούστηκε με διαδηλωτές κάποιοι από τους οποίους πέταγαν βόμβες μολότωφ και πέτρες, ενώ ορισμένοι είχαν ξηλώσει τους μεταλλικούς φράχτες που υπάρχουν έξω από τη βουλή για να κρατούν μακριά το πλήθος.

Κάλεσμα σε νέες διαδηλώσεις

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έκαναν έκκληση για νέες διαδηλώσεις αργότερα σήμερα, ημέρα αργίας στη χώρα για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, και στη 13:00 ώρα Ελλάδος αναμένεται να συγκεντρωθεί πολυάριθμο πλήθος έξω από το κοινοβούλιο.

'Οπως ανακοίνωσαν οι αρχές, η αστυνομία συνέλαβε τουλάχιστον 66 ανθρώπους στη διάρκεια των χθεσινών διαδηλώσεων, που ξέσπασαν μετά την ψηφοφορία στη Βουλή όταν διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο της βουλής με σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ και φώναζαν:

«Όχι στη ρωσική νομοθεσία», ενώ, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax επικαλούμενο το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας, «περίπου 50 αστυνομικοί» τραυματίστηκαν.

Georgia's ruling party has two options: compromise with civil society and the opposition, or confront them. This summer it chose compromise, but now it's backtracked and chosen confrontation. A bad omen for what's to come. https://t.co/JGLfk7ZQ9V — Michael Carpenter (@mikercarpenter) November 26, 2019

Παρέμβαση Μπορέλ: Καταδίκασε το σχέδιο νόμου

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ καταδίκασε το εν λόγω σχέδιο νόμου χαρακτηρίζοντάς το «μη συμβατό» με τις αξίες της ΕΕ και τον στόχο ένταξης της χώρας στο ευρωπαϊκό μπλοκ.

«Αυτό το νομοσχέδιο είναι ασύμβατο με τις αξίες και τα πρότυπα της ΕΕ. Αντιβαίνει στον δεδηλωμένο στόχο της Γεωργίας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που υποστηρίζεται από τη μεγάλη πλειοψηφία των γεωργιανών πολιτών. Η οριστική του υιοθέτηση θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις στις σχέσεις μας», δήλωσε χθες ο Μπορέλ.

Στην ανακοίνωσή του ο Μπορέλ τονίζει ότι η ΕΕ «προτρέπει τη Γεωργία να σεβαστεί τη δέσμευσή της για την προώθηση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υπενθυμίζει το δικαίωμα των πολιτών να διαδηλώνουν ειρηνικά».

«Ξένοι πράκτορες» και στροφή στον απολυταρχισμό

Το σχέδιο νόμου - που φέρει τη στήριξη του κυβερνητικού συνασπισμού υπό το κόμμα Γεωργιανό Όνειρο - θα απαιτεί από τις οργανώσεις που λαμβάνουν τουλάχιστον το 20% της χρηματοδότησής τους από το εξωτερικό, να εγγράφονται ως «ξένοι πράκτορες» και τις θέτει υπό επιτήρηση από το υπουργείο Δικαιοσύνης, αλλιώς θα υπόκεινται σε βαριά πρόστιμα.

Οι επικριτές του νόμου τον συγκρίνουν με ρωσικό νόμο του 2012 ο οποίος διευρύνεται σταθερά από τότε και χρησιμοποιείται για να κατασταλούν στη Ρωσία η κοινωνία των πολιτών και τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης. Λένε πως ο νόμος σηματοδοτεί στροφή προς τον απολυταρχισμό στη Γεωργία.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν την Τετάρτη στο Reuters ότι είδαν αστυνομικούς με ασπίδες να συλλαμβάνουν ανθρώπους κατά μήκος της Λεωφόρου Ρουσταβέλι, την κεντρική λεωφόρο της πρωτεύουσας.

Μιλώντας από το Βερολίνο χθες, ο πρωθυπουργός της Γεωργίας Ιρακλί Γκαριμπασβίλι επιβεβαίωσε την υποστήριξή του στο σχέδιο νόμου, λέγοντας ότι οι προτεινόμενες διατάξεις για ξένους πράκτορες πληρούν τα «ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρότυπα».

«Το μέλλον της χώρας μας δεν ανήκει και δεν θα ανήκει σε ξένους πράκτορες και υπηρέτες ξένων χωρών», δήλωσε.

Βέτο από την πρόεδρο

Το κυβερνών κόμμα, το οποίο λέει ότι θέλει να ενταχθεί η Γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατηγορεί τους επικριτές του νομοσχεδίου ότι αντιτίθενται στη Γεωργιανή Ορθόδοξη Εκκλησία, έναν από τους πιο σεβαστούς και ισχυρούς θεσμούς της χώρας.

Η πρόεδρος της Γεωργίας Σαλομέ Ζουραμπισβίλι έχει πει πως θα ασκήσει βέτο στο νομοσχέδιο το οποίο, αν εγκριθεί, θα θέσει, όπως είπε, σε κίνδυνο τις ελπίδες της Γεωργίας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Το κοινοβούλιο μπορεί να ανατρέψει το προεδρικό βέτο.

Anti-Russian protests in Georgia have grown from anger over the proposed Foreign Agent Registration Law to what appears to be a more generalized freedom movement from Russian influence a la Euromaiden. The majority of Georgians are Western leaning and wish to be in the EU… https://t.co/U9gWKLJVP2 pic.twitter.com/EA2SCR8FvJ — OSINT (Uri) 🇺🇦 (@UKikaski) March 7, 2023

Τον περασμένο μήνα περισσότερες από 60 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και μέσα ενημέρωσης είχαν δηλώσει ότι δεν πρόκειται να συμμορφωθούν, με τον νόμο, ακόμα και αν αυτός τελικά περάσει.

Brave protests against Russian-influenced, anti-free expression laws in Georgia tonight: https://t.co/Jntt4udAR4 — Ed Tarnowski (@edtarnowski) March 7, 2023

Η κυβέρνηση της Γεωργίας έχει αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια κριτική από παρατηρητές, οι οποίοι λένε ότι η χώρα οδεύει προς τον αυταρχισμό. Τον Ιούνιο, η ΕΕ αρνήθηκε να χορηγήσει στη Γεωργία το καθεστώς υποψήφιας χώρας μαζί με τη Μολδαβία και την Ουκρανία, επικαλούμενη στασιμότητα στις πολιτικές και δικαστικές μεταρρυθμίσεις.

