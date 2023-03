Γεωργία: Συγκρούσεις αστυνομίας - διαδηλωτών για «ρωσικό» νόμο (vids)

Η γεωργιανή αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων για να διαλύσει χιλιάδες διαδηλωτές στο κέντρο της Τιφλίδας, αφού το κοινοβούλιο έδωσε την αρχική στήριξη του σε ένα σχέδιο νόμου για τους «ξένους πράκτορες», το οποίο, σύμφωνα με τους επικριτές, αποτελεί μια αυταρχική στροφή που θέτει σε κίνδυνο τις ελπίδες της χώρας του Νοτίου Καυκάσου για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο νόμος, που υποστηρίζεται από το κυβερνών κόμμα Γεωργιανό Όνειρο, θα απαιτεί από κάθε οργάνωση που λαμβάνει πάνω από το 20% της χρηματοδότησής της από το εξωτερικό να εγγράφεται ως «ξένος πράκτορας», διαφορετικά θα αντιμετωπίζει σημαντικά πρόστιμα.

Οι επικριτές είπαν ότι θυμίζει νόμο του 2012 στη Ρωσία, ο οποίος έκτοτε χρησιμοποιείται για την καταστολή της διαφωνίας.

Δημοσιογράφοι του Reuters στην Τιφλίδα είδαν διαδηλωτές να διαμαρτύρονται οργισμένοι με την αστυνομία που ήταν οπλισμένη με ασπίδες των ΜΑΤ και στη συνέχεια χρησιμοποίησε δακρυγόνα και κανόνια νερού για να τους διαλύσει. Διαδηλωτές που υπέφεραν από τις συνέπειες των δακρυγόνων έλαβαν περίθαλψη στα σκαλιά έξω από το κτίριο του κοινοβουλίου.

«Ήρθα εδώ γιατί ξέρω ότι η χώρα μου ανήκει στην Ευρώπη, αλλά η κυβέρνησή μου δεν το καταλαβαίνει», δήλωσε ο 30χρονος διαδηλωτής Ντεμέτρε Σανσιασβίλι.

«Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε τη χώρα μας, επειδή δεν θέλουμε να ξαναγίνουμε μέρος της Ρωσίας», πρόσθεσε, αναφερόμενος στους σχεδόν δύο αιώνες που η Γεωργία πέρασε ως μέρος της Ρωσικής Αυτοκρατορίας και της Σοβιετικής Ένωσης.

Ορισμένοι διαδηλωτές πέταξαν πλαστικά μπουκάλια και πυροτεχνήματα στην αστυνομία, δήλωσε μάρτυρας στο Reuters.

«Όχι στο ρωσικό νόμο»

Νωρίτερα, ο νόμος είχε περάσει με άνεση την πρώτη κοινοβουλευτική του ανάγνωση, ανέφεραν τα γεωργιανά μέσα ενημέρωσης.

Ορισμένοι από τους διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο του κοινοβουλίου κρατούσαν σημαίες της Γεωργίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ και φώναζαν: «Όχι στον ρωσικό νόμο», και «Είστε Ρώσοι» στους πολιτικούς μέσα στο νομοθετικό σώμα.

Η Ρωσία θεωρείται εχθρός από πολλούς Γεωργιανούς, αφού η Μόσχα υποστήριξε αυτονομιστές στις αποσχισθείσες γεωργιανές περιοχές της Αμπχαζίας και της Νότιας Οσετίας τη δεκαετία του 1990. Εκατοντάδες χιλιάδες Γεωργιανοί παραμένουν εκτοπισμένοι στο εσωτερικό της χώρας μετά από πολλές αιματηρές εθνοτικές συγκρούσεις.

Μιλώντας στο Βερολίνο νωρίτερα , ο πρωθυπουργός της Γεωργίας Γκιόργκι Γκαριμπασβίλι επιβεβαίωσε την υποστήριξή του προς τον νόμο, λέγοντας ότι οι προτεινόμενες διατάξεις για τους ξένους πράκτορες πληρούν "τα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρότυπα".

«Το μέλλον της χώρας μας δεν ανήκει και δεν θα ανήκει σε ξένους πράκτορες και υπηρέτες ξένων χωρών», δήλωσε.

Η πρόεδρος της Γεωργίας Σαλομέ Ζουραμπιτσβίλι δήλωσε μετά τις διαμαρτυρίες ότι ακυρώνει συναντήσεις κατά την επίσκεψή της στις Ηνωμένες Πολιτείες και επανέλαβε ότι βρίσκεται στο πλευρό των διαδηλωτών.

«Εκπροσωπείτε μια ελεύθερη Γεωργία, μια Γεωργία που βλέπει το μέλλον της στη Δύση και δεν θα αφήσει κανέναν να της στερήσει αυτό το μέλλον», είπε σε διάγγελμα της.

«Κανείς δεν χρειάζεται αυτόν τον νόμο ... όλοι όσοι ψήφισαν υπέρ αυτού του νόμου έχουν παραβιάσει το σύνταγμα», είπε. Το κοινοβούλιο μπορεί να υπερψηφίσει το βέτο της.

Georgian President Salome Zourabichvili will soon address the #Georgian people



She cancelled all meetings, but did not interrupt her working visit to the United States.



Video: Formula News pic.twitter.com/5R0YWw9VTi — NEXTA (@nexta_tv) March 7, 2023

Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρακολουθούσαν στενά τις εξελίξεις στη Γεωργία, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Νεντ Πράις ενώ ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Τζοζεφ Μπορέλ, δήλωσε ότι ο νόμος που πέρασε η κυβέρνηση στη Γεωργία είναι μια «πολύ κακή εξέλιξη για την χώρα και τον λαό της».



Προειδοποίησε δε ότι επειδή είναι «μη συμβατός με τις αξίες και τα στάνταρντς της ΕΕ» μπορεί να έχει σοβαρό αντίκτυπο στις σχέσεις της χώρας με τις Βρυξέλλες.

«Ρινγκ»

«Το κυβερνών κόμμα, το οποίο δηλώνει ότι επιθυμεί την ένταξη της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατηγόρησε τους επικριτές του νομοσχεδίου ότι αντιτίθενται στη Γεωργιανή Ορθόδοξη Εκκλησία, έναν από τους πιο σεβαστούς και σημαίνοντες θεσμούς της χώρας.

Τη Δευτέρα, μια ακρόαση στην επιτροπή για το νόμο κατέληξε σε... αγώνα πάλης στο κοινοβούλιο, καθώς ο πρόεδρος της επιτροπής νομικών υποθέσεων του νομοθετικού σώματος φάνηκε να χτυπάει τον ηγέτη του αντιπολιτευόμενου Ενωμένου Εθνικού Κινήματος, το οποίο αντιτίθεται στο νομοσχέδιο.

PUNCHES IN PARLIAMENT: Lawmakers in Georgia scuffle over a controversial new proposed law that would require some NGOs and media organizations to register as "agents of foreign influence." https://t.co/56HDGk6xRu pic.twitter.com/QCgOm86HEl — ABC News (@ABC) March 6, 2023

Περισσότερες από 60 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν δηλώσει ότι δεν θα συμμορφωθούν με το νομοσχέδιο εάν αυτό υπογραφεί σε νόμο.

Η κυβέρνηση της Γεωργίας έχει αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια επικρίσεις από παρατηρητές, οι οποίοι λένε ότι η χώρα διολισθαίνει προς τον αυταρχισμό. Τον Ιούνιο, η ΕΕ αρνήθηκε να χορηγήσει στη Γεωργία το καθεστώς υποψήφιας χώρας μαζί με τη Μολδαβία και την Ουκρανία, επικαλούμενη την καθυστέρηση των πολιτικών και δικαστικών μεταρρυθμίσεων.

Διαβάστε επίσης:

Προειδοποιήσεις Μπορέλ για το νέο νόμο «για τους ξένους πράκτορες» στη Γεωργία

ΗΠΑ: Η Ουάσινγκτον παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Γεωργία τις τελευταίες ώρες

Economist: Στην τροχιά του Κρεμλίνου παρασύρεται η Γεωργία

Γεωργιανή πρόεδρος: Η Ρωσία να μάθει που βρίσκονται τα σύνορα της