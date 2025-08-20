Guardian, CNN, BBC

Το δικό της «τελεσίγραφο» στέλνει η Ρωσία, καθώς ξεκαθαρίζει ότι δεν μπορούν να υπάρξουν συζητήσεις για εγγυήσεις ασφαλείας χωρίς τη Μόσχα, παλεύοντας για έναν γεωπολιτικό θρίαμβο στην Ουκρανία.

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ είπε ότι η Μόσχα πρέπει να περιλαμβάνεται σε οποιεσδήποτε συνομιλίες για εγγυήσεις ασφαλείας και απέρριψε την ευρωπαϊκή διπλωματία ως «επιθετική κλιμάκωση». «Το να μιλάμε σοβαρά για εγγυήσεις ασφαλείας χωρίς τη Ρωσία είναι δρόμος χωρίς έξοδο», είπε στην Ιορδανία. Πρόσθεσε ότι η Κίνα πρέπει να είναι ανάμεσα στους εγγυητές, αναβιώνοντας πρόταση του 2022.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Guardian, οι Ευρωπαίοι εξετάζουν εγγυήσεις για την Ουκρανία μετά την υπόσχεση Τραμπ για προστασία. Η Ρωσία αρνείται ανάπτυξη ευρωπαϊκών δυνάμεων στην Ουκρανία. Το Κίεβο βλέπει με σκεπτικισμό την Κίνα ως εγγυητή. Ο Λαβρόφ δεν αναφέρθηκε σε πιθανή συνάντηση κορυφής, δείχνοντας πρόθεση καθυστέρησης.

Ο Τραμπ είπε ότι «ξεκίνησε τις διευθετήσεις» για συνάντηση, αλλά παραδέχθηκε ότι δεν ήταν οριστική: «Αυτοί πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις». Για τον Πούτιν, η συνάντηση είναι δίλημμα: Απόρριψη σημαίνει ένταση με τον Τραμπ, αποδοχή σημαίνει εξίσωση με τον Ζελένσκι. Ο Πούτιν έχει αμφισβητήσει τη νομιμότητα του Ουκρανού προέδρου, λέγοντας ότι «δεν έχει δικαίωμα να υπογράψει τίποτα».

Αναλυτές λένε ότι ο Πούτιν θα συναντήσει τον Ζελένσκι μόνο με αποδοχή των ρωσικών όρων. Ο σχολιαστής Αλεξέι Μούχιν έγραψε: «Αν δεν υπογράψει, το Κρεμλίνο θα συνεχίσει να ‘δουλεύει’ την ιδέα μέχρι να το κάνει».

Προσφέρονται να φιλοξενήσουν συνάντηση το Βατικανό, η Ελβετία και η Ουγγαρία. Ο Πούτιν φέρεται να πρότεινε στον Τραμπ ο Ζελένσκι να πάει στη Μόσχα, κάτι που το Κίεβο θα απορρίψει.

Η ρωσική ηγεσία δείχνει καμία διάθεση συμβιβασμού. Ο Λαβρόφ είπε ότι οι ΗΠΑ αρχίζουν να κατανοούν τις «ρίζες του πολέμου», όρος που περιλαμβάνει την αποκήρυξη του ΝΑΤΟ, αποστρατιωτικοποίηση και «αποναζιστικοποίηση» της Ουκρανίας. Παράλληλα, Ρώσοι αξιωματούχοι είπαν ότι η Μόσχα ετοιμάζει αυξήσεις φόρων και περικοπές δαπανών για να διατηρήσει υψηλές στρατιωτικές δαπάνες.

CNN: Το αγεφύρωτο χάσμα Πούτιν - Ζελένσκι

Πιθανό φαίνεται να είναι τελικά το σενάριο της συνάντησης ανάμεσα στον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έπειτα από τις διπλωματικές πρωτοβουλίες του Ντόναλντ Τραμπ το τελευταίο διάστημα.

Σύμφωνα με το CNN, το σενάριο για πιθανή διμερή συνάντηση ξεκίνησε από τον Λευκό Οίκο και τον Τραμπ, όταν φάνηκε πως υπήρξε μια αρχική συμφωνία για επόμενο βήμα στις ειρηνευτικές προσπάθειες με επίκεντρο τη Σύνοδο Κορυφής στην Αλάσκα και την συνάντηση στην Ουάσιγκτον.

Ωστόσο, η αντίδραση της Ρωσίας ήταν επιφυλακτική. Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, ανέφερε ότι συζητήθηκε η «αναβάθμιση των εκπροσώπων των δύο πλευρών», χωρίς να κατονομάσει τους ηγέτες. Ο Ρώσος ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ τόνισε ότι δεν αρνούνται καμία μορφή διαπραγμάτευσης, αλλά κάθε επαφή κορυφαίων αξιωματούχων πρέπει να προετοιμάζεται με μεγάλη προσοχή.

Η επιφυλακτικότητα της Μόσχας δεν προκαλεί έκπληξη. Ο Πούτιν ξεκίνησε τον πόλεμο αναγνωρίζοντας μονομερώς τις αυτοαποκαλούμενες Λαϊκές Δημοκρατίες του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ ως ανεξάρτητες. Θεωρεί την Ουκρανία «αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας και κουλτούρας της Ρωσίας» και θεωρεί λάθος τον διαχωρισμό της. Μια συνάντηση θα σήμαινε παραδοχή αποτυχίας για τον Πούτιν, ο οποίος χαρακτηρίζει τον Ζελένσκι «απατεώνα» και την Ουκρανία «μαριονέτα της Δύσης».

Η Ουκρανία έχει αποκλείσει το να συζητήσει βασικά αιτήματα της Ρωσίας, όπως παραχώρηση εδαφών. Παράλληλα, η Ρωσία βλέπει τον Τραμπ ως βασικό παράγοντα που θα μπορούσε να πιέσει το Κίεβο για μεγαλύτερη ευελιξία. Ενδεχόμενες συνομιλίες μπορεί να περιλαμβάνουν υψηλόβαθμες αντιπροσωπείες, αλλά όχι συνάντηση κορυφής με άμεση αποδοχή των ρωσικών απαιτήσεων.

Ο Τραμπ δημοσίευσε στο Truth Social ότι ξεκίνησε τις ρυθμίσεις για τη συνάντηση, αλλά σύντομα συνειδητοποίησε ότι δεν ήταν συμφωνία «κλειδωμένη». Ο Πούτιν δεν έχει λόγο να υποχωρήσει, έχοντας λάβει ήδη παραχωρήσεις χωρίς να δώσει τίποτα, ενώ η Ρωσία συνεχίζει επιθέσεις με drones και πυραύλους στις ουκρανικές πόλεις. Το μοναδικό «άγριο χαρτί», όπως αναφέρει το CNN, είναι ποιον θα κατηγορήσει ο Τραμπ αν η προσπάθεια ειρήνης αποτύχει.

BCC: Γιατί ο Πούτιν αποφεύγει τον Ζελένσκι

Η πίεση για συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι έρχεται μετά το τετ-α-τετ του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο στην Αλάσκα, με τον Τραμπ να ομολογεί ότι είναι «δύσκολο» το θέμα του πολέμου και παραδέχτηκε ότι μπορεί ο Πούτιν να μην ενδιαφέρεται για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Σύμφωνα με το BBC, παρότι αρχικά ο Τραμπ πίεσε για μια τριμερή Σύνοδο Κορυφής με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι, τώρα υπονοεί ότι «θα ήταν καλύτερα» αν οι δύο ηγέτες συναντιόνταν αρχικά χωρίς αυτόν.

Ο Ντμίτρι Πολιάνσκι, αναπληρωτής εκπρόσωπος της Ρωσίας στον ΟΗΕ, δήλωσε στο BBC ότι «κανείς δεν είχε απορρίψει» την ευκαιρία για άμεσες συνομιλίες, «αλλά δεν θα έπρεπε να είναι μια συνάντηση απλά για να γίνει».

Ο Ζελένσκι στη Μόσχα;

Παράλληλα, αναφέρθηκε ότι ο Πούτιν είχε προτείνει στον Τραμπ να πάει στη Μόσχα ο Ζελένσκι για συνομιλίες, κάτι που η Ουκρανία δεν ήταν ποτέ πιθανό να αποδεχτεί και ίσως να ήταν ο τρόπος της Ρωσίας να προτείνει μια τόσο απίθανη επιλογή που το Κίεβο δεν θα μπορούσε ποτέ να συμφωνήσει.

Η πολυδιαφημισμένη εκεχειρία για την οποία είπε ότι θα μπορούσε να πείσει τον Πούτιν να συμφωνήσει δεν έχει υλοποιηθεί και τώρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η Ουκρανία και η Ρωσία θα πρέπει να προχωρήσουν απευθείας σε μια μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία - αλλά έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος όσον αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Οι επιφυλακτικοί Ευρωπαίοι

Ο Ζελένσκι και οι Ευρωπαίοι ηγέτες φαίνεται να έχουν πείσει τον Τραμπ ότι τέτοιες δεσμεύσεις θα ήταν ύψιστης σημασίας για την κυριαρχία του Κιέβου σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας.

Στο μεταξύ, οι Ευρωπαίοι εταίροι της Ουκρανίας εμφανίζονται σημαντικά λιγότερο αισιόδοξοι από τον Τραμπ ότι μια επίλυση του Ουκρανικού θα μπορούσε να είναι εφικτή.

Περισσότερες συνομιλίες υψηλού επιπέδου έχουν προγραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες, καθώς παραμένουν ερωτήματα σχετικά με το επίπεδο υποστήριξης του Τραμπ προς την Ευρώπη.